В Израиле зарегистрировали первого инфицированного новой мутацией коронавируса AY.4.2

19 октября в Израильском аэропорту обнаружили первого инфицированного новым подвидом штамма коронавируса "дельта" AY.4.2. Данный вид появился в середине лета в нескольких европейских странах, сообщает израильский телеканал I24.
Во вторник, вечером в аэропорту Бен-Гурион вирус выявили у 11-летнего ребенка, прилетевшего из Молдавии. После чего представители Минздрава страны официально подтвердили первый случай заражения вариантом AY.4.2. Мальчик ни с кем не контактировал и сейчас находится на самоизоляции.
Напомним, новый вид коронавируса был найден в Великобритании в июле, согласно данным вещательной корпорации BBC, новым вирусом заражены порядком 6% всех новых случаев коронавируса в стране.
Отметим, что вакцинация в Израиле стартовала еще в конце декабря прошлого года, а уже 30 июля в стране начали делать третью инъекцию препарата тем, кто был привит второй дозой более пяти месяцев назад.