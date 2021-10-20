Сергея Безрукова госпитализировали с коронавирусом в столичную больницу

20 октября стало известно, что популярный российский актер Сергей Безруков был госпитализирован с коронавирусом в Московскую больницу.
Как отмечают СМИ, 48-летний артист с легкостью переносит заболевание, но находится под постоянным наблюдением врачей. Добавим, что спектакли с его участием перенесены на другие даты.
Напомним, ранее в тяжелом состоянии в больницы были доставлены и другие известные актеры и музыканты. Так, например, госпитализировали Ларису Гузееву, Валерия Гаркалина, Александра Серова.