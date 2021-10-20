В США хирурги впервые пересадили почку генно-модифицированной свиньи человеку

Операция по пересадки почки генно-модифицированной свиньи человеку была проведена в Нью-Йорке. При этом орган полностью выполняет свою функцию. Директор Института трансплантологии в Нью-Йорке Роберт Монтгомери, проводивший операцию, заявил, что процедура проходила, когда человек с умершим мозгом находился на аппарате искусственного дыхания.
Почти сразу после операции орган начал вырабатывать мочу и полноценно функционировал. Врач, проводивший операцию, считает это большим прорывом.
В случае, если специалисты обнаружат метод выращивания органы свиней для дальнейшей пересадки человеку, они помогут, как минимум 100 тыс. американцам.