В Екатеринбурге в больницах беременных на прием пропускают только по QR-кодам

20 октября стало известно, что в Екатеринбурге беременных женщин начали принимать по специальным QR-кодам. Считается, что коды заменят традиционную медицинскую карту.
Как отметили в пресс-службе городского клинического перинатального центра, теперь беременным достаточно открыть в приложении «АИСТ СМАРТ» свой личный кабинет и предъявить QR-код, а также документ, удостоверяющий личность.
Таким образом у врача высвечивается полная электронная медицинская карта пациентки. Также в мобильном приложении, где хранятся все данные, есть чат-бот и электронный дневник самоконтроля с автоматическим распознаванием отклонений.
Приложение следует устанавливать только тогда, когда женщины встают на учет в женской консультации.
Добавим, что беременные могут сделать распечатку QR-кода и носить его с собой, он пригодится при непредвиденной госпитализации или когда просто разрядился телефон.