Российский вирусолог предложил продлить школьные каникулы из-за пугающего распространения коронавируса

Один из вирусологов, Евгений Тимаков, предложил сделать каникулы школьникам чуть больше. Эксперт рассказал ТАСС, что это будет рабочей мерой, поскольку источники инфекции и потенциальные зараженные будут разобщены. Например, взрослые учителя не так сильно будут подвержены заболеванию, а также снизится нагрузка на транспорт и общественные места.
Вирусолог добавил, что можно продлить сроки дистанционного обучения студентов в перешедших на него российских вузах. Так, например, в Чувашии уже принято решение продлить осенние каникулы из-за активного распространения коронавируса.
Напомним, 19 октября, вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила сделать дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими. Решение по данному предложению рассмотрит Владимир Путин сегодня на совещании с кабмином.