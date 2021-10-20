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Российский вирусолог предложил продлить школьные каникулы из-за пугающего распространения коронавируса

6:54:5910/20/2021
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Это поможет снизить скорость заражения.

Таким образом снизится нагрузка на взрослых учителей, а а также общественный транспорт. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Один из вирусологов, Евгений Тимаков, предложил сделать каникулы школьникам чуть больше. Эксперт рассказал ТАСС, что это будет рабочей мерой, поскольку источники инфекции и потенциальные зараженные будут разобщены. Например, взрослые учителя не так сильно будут подвержены заболеванию, а также снизится нагрузка на транспорт и общественные места.

Вирусолог добавил, что можно продлить сроки дистанционного обучения студентов в перешедших на него российских вузах. Так, например, в Чувашии уже принято решение продлить осенние каникулы из-за активного распространения коронавируса.

Напомним, 19 октября, вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила сделать дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими. Решение по данному предложению рассмотрит Владимир Путин сегодня на совещании с кабмином.

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