Госдума хочет ужесточить наказание за изнасилование несовершеннолетних

В России участились случаи педофилии и насилия над несовершеннолетними. Таким образом, в Госдуме хотят предложить наказание от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы. Это касается изнасилования детей от 14 до 17 лет.
Как сообщают в Госдуме, законопроект распространит свое действие на части пятых статей 131 ("Изнасилование) и 132 ("Насильственные действия сексуального характера") Уголовного кодекса Российской Федерации (предусматривающих ответственность за указанные преступления, совершенные в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего).
На сегодняшний день, если подростку больше 14 лет, то преступнику грозит срок от 8 до 15 лет
Если жертве меньше 14 лет, то преступнику грозит срок от 15 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.
Как добавляют "Известия", депутаты уже поддержали законопроект. Они отметили, что наказания, действующие сегодня, преступников не останавливает. Об этом говорит то, за последние годы количество преступлений против половой неприкосновенности россиян, не достигших совершеннолетия, выросло на 42%.