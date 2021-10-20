В рубрику "Сообщи свои новости" написал Житель:
С утра 20 октября, во дворе по ул. Вокзальная, 52, спилили все деревья. Остался пустырь. Звонили в диспетчерскую, никто ничего не знает. Что происходит?!
Звонили в диспетчерскую, никто ничего не знает. Что происходит?!
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Житель:
С утра 20 октября, во дворе по ул. Вокзальная, 52, спилили все деревья. Остался пустырь. Звонили в диспетчерскую, никто ничего не знает. Что происходит?!
От редакции
Зачем вырубают деревья?
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