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Во дворе по ул. Вокзальная, 52, спилили все деревья. Остался пустырь

7:22:2710/20/2021
0

Звонили в диспетчерскую, никто ничего не знает. Что происходит?!

Инцидент произошел 20 октября

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Житель:

С утра 20 октября, во дворе по ул. Вокзальная, 52, спилили все деревья. Остался пустырь. Звонили в диспетчерскую, никто ничего не знает. Что происходит?!

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срубилидеревья. пустырь
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