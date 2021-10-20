В Вологде 21 октября пройдут похороны убитой 9-летней девочки

В Вологде, 21 октября, в Кафедральном соборе пройдет прощание с девятилетней школьницей. Будет проведено отпевание, после которого тело убитой отправится на Козицынское кладбище.
Напомним, страшное событие произошло в минувшую субботу. 16 октября школьница взяла с собой рюкзак, вышла из дома и не вернулась. Только в понедельник вечером удалось обнаружить пропавшую в квартире местной жительницы. 40-летняя женщина стоит на учете с диагнозом психического расстройства и шизофрении. Своих детей она уже не видела, их забрали в детские дома.
Как потом выяснилось, подозреваемая заманила девочку к себе и совершила тяжкое преступление, после чего бежала на поезде в Карелию.
По факту убийства, а также халатности органов системы профилактики возбуждены уголовные дела. А семья убитой признана неблагополучной, так как мать не уберегла ребенка.