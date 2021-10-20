В России выпустят монеты с изображениями героев мультфильма "Маша и Медведь"

Центральный Банк России выпустил в оборот монеты с изображением персонажей «Маши и Медведя» серии «Российская (советская) мультипликация». Об этом говорится на сайте ведомства.
Будут выпущены монеты из серебра номиналом в 3 рубля и из недрагоценных металлов - 25 рублей (в том числе с цветным покрытием). Серебряная монета имеет вес 31,1 г она сделана в форме круга диаметром 39,0 мм, из недрагоценных металлов - диаметром 27,0 мм. По краям денежных средств установлена выделяющаяся линия.
Всего таких экземпляров будет выпущено 1 млн штук: 850 тыс - номинал 25 рублей и 150 тыс - номинал 150 тыс. Монеты станут законным способом наличного платежа в России.
На монетах будут изображены герои мультфильма, стоящие на фоне дома медведя. ТАкже на них буду надпись "Маша и Медведь".