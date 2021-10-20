Блогер Даня Милохин заявил, что не собирается помогать детскому дому, в котором вырос

На днях популярный блогер, который ранее жил в оренбургском детском доме, высказался на шоу «Вопрос ребром» о том, что он не помогает сиротам. Милохин считает, что таких детей нельзя жалеть.
Даня объяснил свою позицию тем, что все вокруг жалеют детей без родителей. Они также испытывают жалость к себе. Тем самым их воспитание совершенно неправильное. Блогер считает, что от всеобщей жалости детям становится только хуже. Поэтому он и не занимается благотворительностью.
Ведущий шоу Баста поставил юношу на место и наказал больше такого не говорить.
Добавим, Даня Милохин, у которого на данный момент насчитывается больше 15 млн подписчиков, родился 6 декабря 2001 года в Оренбурге. Уже в 3 года он со старшим братом оказался в детском доме «Дом Детства», который находится на улице Кольцевой в областном центре. В 2020 году тиктокер получил звание «Человек года» по версии журнала GQ в номинации «Открытие года».