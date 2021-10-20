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Блогер Даня Милохин заявил, что не собирается помогать детскому дому, в котором вырос

8:13:5010/20/2021
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По его мнению, сирот нельзя жалеть.

Милохин объяснил свое жесткое высказывание. Фото: Instagram danya_milokhin

На днях популярный блогер, который ранее жил в оренбургском детском доме, высказался на шоу «Вопрос ребром» о том, что он не помогает сиротам. Милохин считает, что таких детей нельзя жалеть.

Даня объяснил свою позицию тем, что все вокруг жалеют детей без родителей. Они также испытывают жалость к себе. Тем самым их воспитание совершенно неправильное. Блогер считает, что от всеобщей жалости детям становится только хуже. Поэтому он и не занимается благотворительностью.

Ведущий шоу Баста поставил юношу на место и наказал больше такого не говорить.

Добавим, Даня Милохин, у которого на данный момент насчитывается больше 15 млн подписчиков, родился 6 декабря 2001 года в Оренбурге. Уже в 3 года он со старшим братом оказался в детском доме «Дом Детства», который находится на улице Кольцевой в областном центре. В 2020 году тиктокер получил звание «Человек года» по версии журнала GQ в номинации «Открытие года».

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