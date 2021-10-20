Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
20.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Вологде подозреваемая в убийстве девочки назвала причины своего поступка

8:34:1310/20/2021
0

Она заманила ребенка домой, пообещав сладости.

Какое наказание вынесут подозреваемой станет известно позже. Фото: Pixabay.com

20 октября стало известно, что предполагаемая убийца девятилетней девочки в Вологде во время допроса призналась в преступлении и рассказала, что убила ребенка из-за "неприязненных отношений".

Региональный следственный комитет сообщил, чтобы установить истинное состояние психического здоровья подозреваемой, ей назначена судебная психиатрическая экспертиза, так как у сотрудников правоохранительных органов появились подозрения о ее невменяемости.

Также следствием будет вынесено обвинение в преступлении по статье п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет, или пожизненное заключение.

Как стало известно, убийца заманила жертву домой, пообещав сладости. В квартиру пришли две девочки, одну из которых женщина отпустила, а вторую жестоко убила. Женщину ранее лишили родительских прав по заявлению ее же родителей.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
убийство девочкиВологданевменяемость
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы следите за развитием событий?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Блогер Даня Милохин заявил, что не собирается помогать детскому дому, в котором вырос
8:13:50 10/20/2021
Блогер Даня Милохин заявил, что не собирается помогать детскому дому, в котором вырос
В России резко подскочили цены на бензин
7:58:49 10/20/2021
В России резко подскочили цены на бензин
Екатерина Варнава раскрыла главное сожаление в своей жизни
7:57:58 10/20/2021
Екатерина Варнава раскрыла главное сожаление в своей жизни
В Вологде 21 октября пройдут похороны убитой 9-летней девочки
7:39:20 10/20/2021
В Вологде 21 октября пройдут похороны убитой 9-летней девочки
В Волгоградской области после ДТП с дикими кабанами водитель попал в больницу
7:32:47 10/20/2021
В Волгоградской области после ДТП с дикими кабанами водитель попал в больницу
Госдума хочет ужесточить наказание за изнасилование несовершеннолетних
7:19:54 10/20/2021
Госдума хочет ужесточить наказание за изнасилование несовершеннолетних
В США перекрыли дороги из-за опасности взрыва в министерстве труда
7:15:10 10/20/2021
В США перекрыли дороги из-за опасности взрыва в министерстве труда
Полнолуние в октябре 2021: особенности лунных суток, что обязательно следует сделать в этот день и опасности лунной ночи
7:00:09 10/20/2021
Полнолуние в октябре 2021: особенности лунных суток, что обязательно следует сделать в этот день и опасности лунной ночи
Российский вирусолог предложил продлить школьные каникулы из-за пугающего распространения коронавируса
6:54:59 10/20/2021
Российский вирусолог предложил продлить школьные каникулы из-за пугающего распространения коронавируса
В Красноярске нашли мертвым пропавшего мальчика. Он сбежал из детдома, споткнулся и умер
6:52:10 10/20/2021
В Красноярске нашли мертвым пропавшего мальчика. Он сбежал из детдома, споткнулся и умер