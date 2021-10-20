В Вологде подозреваемая в убийстве девочки назвала причины своего поступка

20 октября стало известно, что предполагаемая убийца девятилетней девочки в Вологде во время допроса призналась в преступлении и рассказала, что убила ребенка из-за "неприязненных отношений".
Региональный следственный комитет сообщил, чтобы установить истинное состояние психического здоровья подозреваемой, ей назначена судебная психиатрическая экспертиза, так как у сотрудников правоохранительных органов появились подозрения о ее невменяемости.
Также следствием будет вынесено обвинение в преступлении по статье п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет, или пожизненное заключение.
Как стало известно, убийца заманила жертву домой, пообещав сладости. В квартиру пришли две девочки, одну из которых женщина отпустила, а вторую жестоко убила. Женщину ранее лишили родительских прав по заявлению ее же родителей.