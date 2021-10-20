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Пермский стрелок Тимур Бекмансуров попал в отряд для инвалидов в СИЗО

8:51:3810/20/2021
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Его состояние оценивается, как стабильное.

Стрелок из Перми получил возможность дополнительно питаться в СИЗО. Фото: Pixabay.com

Пермский стрелок Тимур Бекмансуров попал в отряд инвалидов в одном из СИЗО Перми, пишет ТАСС. В отряде ведется пристальное наблюдение медиков за состоянием здоровья заключенных, с целью избежать ухудшения его самочувствия. Всем нуждающимся своевременно оказывают первую медицинскую помощь. Заключенные под стражу граждане из отряда инвалидов проживают в отдельном здании и имеют возможность дополнительно питаться.

Напомним, заседание об определении меры пресечения Бекмансурову состоялось прямо в больнице. Тогда суд арестовал молодого человека до 13 декабря, выдвинув ему обвинение в массовом убийстве. Обвиняемый полностью признал свою вину, а врачи оценивают состояние здоровья парня, как стабильное.

Напомним, в ходе стрельбы 20 сентября в одном из пермских университетов погибли 6 человек, пострадавших было более 40. Стрелка несколько раз ранили во время задержания.

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пермьсизопермский стрелокСтрельба в пермском университете
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