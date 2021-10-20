Пермский стрелок Тимур Бекмансуров попал в отряд для инвалидов в СИЗО

Пермский стрелок Тимур Бекмансуров попал в отряд инвалидов в одном из СИЗО Перми, пишет ТАСС. В отряде ведется пристальное наблюдение медиков за состоянием здоровья заключенных, с целью избежать ухудшения его самочувствия. Всем нуждающимся своевременно оказывают первую медицинскую помощь. Заключенные под стражу граждане из отряда инвалидов проживают в отдельном здании и имеют возможность дополнительно питаться.
Напомним, заседание об определении меры пресечения Бекмансурову состоялось прямо в больнице. Тогда суд арестовал молодого человека до 13 декабря, выдвинув ему обвинение в массовом убийстве. Обвиняемый полностью признал свою вину, а врачи оценивают состояние здоровья парня, как стабильное.
Напомним, в ходе стрельбы 20 сентября в одном из пермских университетов погибли 6 человек, пострадавших было более 40. Стрелка несколько раз ранили во время задержания.