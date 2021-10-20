В Ноябрьске соседка семьи рассказала шокирующие подробности исчезновения 9-летей девочки: ушла выкидывать мусор и пропала

По всей стране то тут, то там пропадают дети и, к сожалению, живыми находят не всех. Буквально вчера «Курьер.Среда» рассказывал про Марию (имя изменено - прим. редакции), которую похитили и жестоко убили в Вологде. И вот в Ноябрьске в ЯНАО вечером 19 октября пропала 9-летняя Лиза (имя изменено - прим.редакции). Она пошла выкидывать мусор и не вернулась. О том, что ребенок пропал, стало известно из местного паблика, где разместили пост с приметами и фото пропавшей девочки.
- Приметы ребенка: фиолетовый длинный пуховик с капюшоном без меха, бело-красная шапка со снежинками, штаны серые, фиолетово-розовые ботинки, — говорилось в сообщении.
К счастью, Лизу нашли живой и невредимой практически сразу. Сейчас школьница уже дома. Журналисты «Курьер.Среда» 20 октября пообщались с Лидией - соседкой, которая помогала искать Лизу. Женщина рассказала, что девочка уходила из дома уже 3 раза, а ее семья, мягко говоря, неблагополучная.
- В первый раз быстро нашли с полицией. Было три ухода. Всегда полиция находила. Вчера волонтеры искали, в том числе и я. Нашли девочку, все с ней хорошо. Эта семья наши соседи. Там младшенький ещё есть и старший, старшего тоже уже искали. Да там родители такие, что неспроста она уходит в который раз уже. В общем, беда с ними. Мама лишена прав в первый раз была, дети еще есть, но не живут с ней.
- А неблагополучная, это родители пьют?
- Да, - делится Лидия.
Ее слова подтверждает и местный житель Василий - бывший оперативник. Мужчина рассказал «Курьер.Среда», что в прошлые разы тоже помогал искать Лизу. Тогда ее нашли катающуюся в одном из автобусов. По словам Василия, в семье явно есть какие-то проблемы, однако детей не изымают.
- Там муж мамы не родной для детей. И происходит там что-то не нормальное. Поэтому дети и не идут домой. Большинство жертв педофилов как раз дети из неблагополучных семей, такие как эта девочка. Знаю это чётко по своему опыту работы в Уголовном розыске. Девочка уходит из дома неоднократно, её искали несколько раз. Она явно не хочет идти домой. Почему? Для ответа на этот вопрос её надо поместить в центр реабилитации, чтоб с ней поработал психолог и выяснил настоящую причину. Уходил неоднократно и её брат. Почему? - недоумевает мужчина.
К сожалению, родительница Лизы общаться с нами не захотела. Однако пользователи в соцсетях пишут все новые и новые подробности о семье Лизы.
- Все повторяется. Детям плохо в этой семье, поэтому они и бегут из дома. Старший боится уже уходить, ребёнку страшно, что мать опять упечёт его в психбольницу, как в прошлый раз якобы за бродяжничество. Семья неблагополучная, «сидевшие», мать уже лишена родительских прав на первых 2-х детей, с ней они, слава Богу, не проживают. Нет в семье у них инвалидов, все ходячие с руками и ногами, если только родители на голову инвалиды, - поделилась одна местная жительница в соцсетях.
- Не поверите, когда первый раз увидела мальчика с его сестрой, сразу продумала, что над ними дома скорее всего издеваются. Такими несчастными выглядели дети. На людях эти родители ведут себя прям слишком положительно. Потом, когда мы увиделись в следующий раз, мальчик сказал моему ребенку, что отчим их сильно избивает ремнём. А я дура тогда не придала сильного значения, подумала, что может он преувеличил и получил всего раз за непослушание, как говорят: "У страха глаза велики". А дети реально уже домой возвращаться не хотят. Нет семьи, и сохранять здесь нечего. Не любят родители своих детей, - поддерживает другой пользователь.