Минобороны требует 1 млрд рублей с виновника крушения вертолета Ми-28

Министерство обороны России планирует получить 1 млрд рублей с экс-командира полка за разбившийся вертолет Ми-28. Тем самым ведомство пытается оспорить приговор Евгению Суходольскому, которого отправили за решетку на 5 лет за превышение должностных полномочий, которое и привело к крушению воздушного судна, пишет Коммерсантъ.
Издательство сообщает, что Минобороны отказывается соглашаться с решением суда, который отказался взыскивать с виновного 979 млн рублей. Апелляционная жалоба направлена в Южный окружной военный суд.
Крушение самолета произошло в декабре 2019 года, тогда при контрольно-тренировочном полете с заходом на посадку с применением посадочных систем экипажу пришлось совершить посадку рядом с базой из-за образовавшегося тумана. Осужденный попытался замять следы случившегося и приказал эвакуировать вертолет. Судно разбилось через пять минут после взлета.