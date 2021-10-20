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Минобороны требует 1 млрд рублей с виновника крушения вертолета Ми-28

10:07:4010/20/2021
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Ведомство отказывается соглашаться с решением суда.

Миллиард рублей за крушение вертолета. Фото: Pixabay.com

Министерство обороны России планирует получить 1 млрд рублей с экс-командира полка за разбившийся вертолет Ми-28. Тем самым ведомство пытается оспорить приговор Евгению Суходольскому, которого отправили за решетку на 5 лет за превышение должностных полномочий, которое и привело к крушению воздушного судна, пишет Коммерсантъ.

Издательство сообщает, что Минобороны отказывается соглашаться с решением суда, который отказался взыскивать с виновного 979 млн рублей. Апелляционная жалоба направлена в Южный окружной военный суд.

Крушение самолета произошло в декабре 2019 года, тогда при контрольно-тренировочном полете с заходом на посадку с применением посадочных систем экипажу пришлось совершить посадку рядом с базой из-за образовавшегося тумана. Осужденный попытался замять следы случившегося и приказал эвакуировать вертолет. Судно разбилось через пять минут после взлета.

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вертолетосужденныймиллиард рублей
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