В Техасе медбрата признали виновным за убийство пациентов воздухом

20 октября в Техасе суд признал медбрата местной больницы в убийстве четырех пациентов посредством введения им воздуха после операций на сердце, сообщает телеканал WAFB Channel 9.
В ходе суда присяжные целый час принимали решение, признавать ли 37-летнего Уильяма Джорджа Дэвиса виновным. Отметим, в США за подобные преступления обвиняемому выносится смертная казнь. Во время расследования было выяснено, что мужчина совершил преступления в 2017 и 2018 годах. Пациенты медбрата умирали после реабилитации от операций.
Доктор Уильям Ярбро, пульмонолог и профессор медицины, объяснил, что любое введение воздуха в артериальную систему головного мозга приводит к травмам головного мозга и смерти. В случае с обвиняемым, у его жертв был именно такой случай.
Однако адвокат обвиняемого уверен, что к смерти привели ошибки и технические сбои, из-за которых Дэвис остался крайним. Но как выяснилось, на самом деле, в больнице все оборудование было исправно.