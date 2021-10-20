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В Техасе медбрата признали виновным за убийство пациентов воздухом

9:41:2010/20/2021
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Мужчина расправился с ними после операций.

Мужчину могут приговорить к смертной казни. Фото: Pixabay.com

20 октября в Техасе суд признал медбрата местной больницы в убийстве четырех пациентов посредством введения им воздуха после операций на сердце, сообщает телеканал WAFB Channel 9.

В ходе суда присяжные целый час принимали решение, признавать ли 37-летнего Уильяма Джорджа Дэвиса виновным. Отметим, в США за подобные преступления обвиняемому выносится смертная казнь. Во время расследования было выяснено, что мужчина совершил преступления в 2017 и 2018 годах. Пациенты медбрата умирали после реабилитации от операций.

Доктор Уильям Ярбро, пульмонолог и профессор медицины, объяснил, что любое введение воздуха в артериальную систему головного мозга приводит к травмам головного мозга и смерти. В случае с обвиняемым, у его жертв был именно такой случай.

Однако адвокат обвиняемого уверен, что к смерти привели ошибки и технические сбои, из-за которых Дэвис остался крайним. Но как выяснилось, на самом деле, в больнице все оборудование было исправно.

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медицинаврачижестокое убийство
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