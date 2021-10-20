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Ракова заявила, что на домашнем режиме будут сидеть 2.5 миллиона москвичей

10:15:1910/20/2021
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С 25 октября в Москве вводится домашний режим для пожилых людей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

Пожилые москвичи до весны проведут дома. Фото: PxHere

В столице с 25 октября вводится домашний режим для граждан старше 60 лет и тех, что страдает хроническими заболеваниями.

В общей сложности ограничения коснутся 2.5 миллионов человек, из которых пожилых — 1,9 миллиона. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам соцразвития. Как пояснила специалист, в Москве в настоящее время 3 миллиона пенсионеров. 135 тысяч пожилых уже переболели коронавирусом в ближайшие шесть месяцев, а миллион вакцинировались полностью. Для них ограничение действовать не будет.

- Таким образом, мера коснется почти 1,9 миллиона пожилых москвичей. Помимо этого, эти решения также коснутся около 600 тысяч людей с хроническими заболеваниями моложе 60 лет, за исключением переболевших и вакцинированных, – заявила Ракова.

Известно, что из дома выходить будет можно, но только по месту жительства или находиться на территории садового участка. Ограничения в Москве введены на срок до 25 февраля 2022 года. Работающим гражданам оформят больничный на весь период.

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пациентыдомашний режимхронические заболевания пенсионеры
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