Под Воронежем в ТЦ после взрыва нашли самодельную бомбу и обломки мобильного телефона

В городе Павловск в Воронежской области обнаружены отпечатки самодельного взрывного устройства и обломки телефона. Большая часть удара от взрывной волны пришлась на офисное помещение управляющей компании "Атлас инжиниринг". Сотрудниками организации являются 50 человек, а обслуживают они сразу 100 домов. Во время взрыва в офисе никого из сотрудников не было.
Взрыв произошел прошедшей ночью в торговом центре "Атлас". Дальнейших возгораний удалось избежать. Разрушено порядка 30 кв/м помещения, вылетело окно и разрушился потолок. К выяснениям причин инцидента приступили сотрудники ФСБ.