Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
20.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Под Воронежем в ТЦ после взрыва нашли самодельную бомбу и обломки мобильного телефона

10:14:5710/20/2021
0

Взрыв обошелся без жертв, в ближайшем офисе отсутствовали люди.

На месте работают правоохранители. Фото: "Курьер.Среда"

В городе Павловск в Воронежской области обнаружены отпечатки самодельного взрывного устройства и обломки телефона. Большая часть удара от взрывной волны пришлась на офисное помещение управляющей компании "Атлас инжиниринг". Сотрудниками организации являются 50 человек, а обслуживают они сразу 100 домов. Во время взрыва в офисе никого из сотрудников не было.

Взрыв произошел прошедшей ночью в торговом центре "Атлас". Дальнейших возгораний удалось избежать. Разрушено порядка 30 кв/м помещения, вылетело окно и разрушился потолок. К выяснениям причин инцидента приступили сотрудники ФСБ.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
взрывфсббомбавозгорание
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ракова заявила, что на домашнем режиме будут сидеть 2.5 миллиона москвичей
10:15:19 10/20/2021
Ракова заявила, что на домашнем режиме будут сидеть 2.5 миллиона москвичей
Под Воронежем в ТЦ после взрыва нашли самодельную бомбу и обломки мобильного телефона
10:14:57 10/20/2021
Под Воронежем в ТЦ после взрыва нашли самодельную бомбу и обломки мобильного телефона
Минобороны требует 1 млрд рублей с виновника крушения вертолета Ми-28
10:07:40 10/20/2021
Минобороны требует 1 млрд рублей с виновника крушения вертолета Ми-28
Бердск«Видимо, мы самые дотошные»: В Бердске депутат Елена Белова ответила на критику работы комитета по промышленности перед второй сессией в октябре 2021 года
10:05:36 10/20/2021
«Видимо, мы самые дотошные»: В Бердске депутат Елена Белова ответила на критику работы комитета по промышленности перед второй сессией в октябре 2021 года
В Новосибирской области две больницы дополнительно перепрофилируют под коронавирусные госпитали
9:59:16 10/20/2021
В Новосибирской области две больницы дополнительно перепрофилируют под коронавирусные госпитали
В Техасе медбрата признали виновным за убийство пациентов воздухом
9:41:20 10/20/2021
В Техасе медбрата признали виновным за убийство пациентов воздухом
Загадочная смерть под Искитимом: 17-летний студент рассказал, как он расследует гибель своей мамы - ее нашли около кладбища с изуродованным лицом
9:39:24 10/20/2021
Загадочная смерть под Искитимом: 17-летний студент рассказал, как он расследует гибель своей мамы - ее нашли около кладбища с изуродованным лицом
В Ноябрьске соседка семьи рассказала шокирующие подробности исчезновения 9-летей девочки: ушла выкидывать мусор и пропала
9:25:47 10/20/2021
В Ноябрьске соседка семьи рассказала шокирующие подробности исчезновения 9-летей девочки: ушла выкидывать мусор и пропала
В Новосибирской области второй день подряд фиксируется антирекорд по числу заболевших коронавирусом
9:17:19 10/20/2021
В Новосибирской области второй день подряд фиксируется антирекорд по числу заболевших коронавирусом
Власти Москвы собираются ввести полный локдаун из-за шокирующего распространения коронавируса
9:00:43 10/20/2021
Власти Москвы собираются ввести полный локдаун из-за шокирующего распространения коронавируса