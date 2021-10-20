«Видимо, мы самые дотошные»: В Бердске депутат Елена Белова ответила на критику работы комитета по промышленности перед второй сессией в октябре 2021 года

Депутат горсовета Бердска Елена Белова рассказал «Курьер.Среда» о подготовке к очередной сессии. Встреча, напомним, состоится уже завтра, 21 октября.
Как рассказала Елена Викторовна, она осталось в том же профильном комитете, но он претерпел множество изменений. Например, изменилось его название — «по градостроительству и городскому хозяйству». Ранее он назывался - комитет по промышленности и предпринимательству, землепользованию, градостроительству, экологии и управлению муниципальной собственностью. Народных избранников осталось в комитете столько же — семь человек, а вот работы добавилось. Это произошло из-за объединения двух комитетов. Кстати, председателем комитета стал Владимир (Юрьевич) Захаров, а его заместителем — Андрей Пилько. Из новеньких — депутат Семен Лапицкий, он же вице-спикер горсовета Бердска.
- Если раньше из названия комитета были понятны его функции, то сейчас мы будем создавать положение комитета, чтобы разобраться в функциях. Работы добавилось очень много. Вчера мы обсуждали два вопроса сессии — бюджет города и Устав, а также план работы комитета. Но его мы сверстали пока по основному комитету, без городского хозяйства, - говорит Елена Белова. - Сейчас в наш комитет добавили более 400 вопросов с прошлого созыва из другого комитета. Наш основной состав — это более 800 вопросов. В другие комитеты добавили по одному человеку, но вопросы по количеству остались практически те же. Вчера мы определились с 22 вопросами, над которыми нужно плотно работать.
При этом народная избранница отмечает, что обсудить перенос Дня города с сентября на июнь в Бердске «почему-то не удалось». Елена Викторовна отметила, что мнения по этому поводу разделились еще с прошлого созыва. Также депутат не может дать прогноз, примут ли депутаты на этот счет окончательное решение 21 октября.
- Судя по публичным слушаниям, жители Бердска выступают больше за июнь. Хотя я согласна с Людмилой Чуркиной — нет гарантии, что в июне будет всегда хорошая погода на День города. По мне лучше выбрать август — это еще не осень, но уже и не лето. Погода самая приятная. Еще не холодно, но уже не жарко, - отметила депутат в беседе с «Курьер.Среда» 20 октября.
Также Елена Викторовна рассказала, куда будут направлены 269 млн рублей в 2021 году. По ее словам, эти деньги из областного бюджета уже распределены по важным социальным направлениям:
- Я как раз такой вопрос и задала: все ли распределено? Например, на ремонты детских садов денег нет, но деньги добавили на образовательную деятельность. Это связано с тем, что в Бердске увеличилось количество детей, а на их содержание денег нет. Я спросила, должны ли мы как статисты руку поднять, ответили - «да».
Кстати, наблюдается небольшая экономия в бюджете за счет ремонта парка, выросли доходы по налоговым отчислениям. Но все равно дефицит бюджета составляет более 80 млн рублей.
- У нас практически каждый год бюджет города в дефиците. Нам не хватает денег. Когда то при Терепе дефицит составлял около 50 млн рублей, но он всегда есть. Когда мы планируем бюджет на самое необходимое и нам на это не хватает, мы закладываем это в дефицит бюджета. Всегда есть надежда на дополнительное финансирование, что мы вырулим, - отметила Елена Белова.
Также депутат высказалась о работе профильного комитета. Здесь речь зашла о претензии, которую коллегам высказали другие депутаты горсовета. Елена Викторовна подчеркнула, что сегодня на сессиях депутаты не обсуждают вопросы, а лишь осуществляют голосование по ним. Что не очень правильно, ведь разные комитеты рассматривают профильные вопросы. А бюджет принимается общим голосованием.
- Видимо, у нас самый дотошный комитет. Почему же еще нас обвинили на сессии, что мы рассматривает не только свои вопросы, но и бюджета? Я ответила, что мы рассматриваем те вопросы бюджета, которые связаны с нашими направлениями. Как мы можем с управления ЖКХ спросить, выполнили ли они достаточный ремонт дорог, если не знаем финансирования этой отрасли. Или экологии — мы со Светланы Шерстобитовой (директор управления ресурсов — прим.ред.) должны спросить о мероприятиях по экологической программе, и мы не должны знать какое у нее финансирование? На какие пункты ей дали денег или наоборот урезали? Мы совершенно правильно и грамотно работали и работаем, как надо, - отметила депутат Елена Белова.