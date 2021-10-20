В Новосибирской области две больницы дополнительно перепрофилируют под коронавирусные госпитали

20 октября стало известно, что еще две больницы в Новосибирской области будут оказывать помощь заболевшим коронавирусом. Их переформируют в ковидные госпитали, сообщает замминистра здравоохранения региона Елена Аксёнова.
Она назвала эти самые больницы: Госпиталь ветеранов войн № 2 и Обская центральная клиническая больница. Именно они будут принимать больных с коронавирусной инфекцией.
Но стоит отметить, что конкретных дат перепрофилирования госпиталей чиновница не указала.
Напомним, ранее в Новосибирске под коронавирусные госпитали отдали больницу №3 и больницу №12 из-за роста заболеваемости.