Мэр Вологды Сергей Воропанов, где жестоко убили 9-летнюю девочку, лично оплатит похороны школьницы

Мать 9-летней Марии (имя изменено - прим. ред.) из Вологды, тело которой обнаружили 18 октября, лишат родительских прав в отношении старшего брата. А похороны девочки оплатит мэр Вологды Сергей Воропанов.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» рассказывал о жуткой трагедии в Вологде: 16 октября Мария вышла из дома и пропала. Через 2 дня в квартире 40-летней местной жительницы Ульяны Л., нашли труп девочки со следами насильственной смерти. Саму подозреваемую в жестком убийстве школьницы задержали в Карелии. Женщину сняли с поезда. Об Ульяне Л. известно достаточно много: женщина страдала психическими заболеваниями, стояла на учете в ПДН. Была лишена родительских прав еще 10 лет назад. Известно, что женщина похитила двух девочек, однако одной из них удалось убежать из квартиры.
Соседи, знакомые и волонтеры, которые искали девочку, рассказывали «Курьер.Среда», что семья Марии неблагополучная: мама якобы употребляет алкоголь и занимается сомнительного рода деятельностью, а двух детей никто не воспитывал. «Курьер.Среда» в очередной раз попытались поговорить с мамой Марии и ее отчимом, но оба общаться с прессой не желают. Как и знакомые семьи.
Между тем, мэр Вологды Сергей Воропанов рассказал «Курьер.Среда» 20 октября, что мать Марии лишат родительских прав в отношении старшего сына в ближайшее время.
-Семья на учёте в органах опеки не состояла - дети не являлись сиротами и оставшимися без попечения родителей. Старший брат сейчас в больнице, он здоров, но таков порядок - мать была пьяна, когда квартиру осматривала полиция. Есть информация, что в таком состоянии она и писала заявление о пропаже дочери, спустя больше суток после того, как Мария ушла из дома. Выходим с иском в суд о лишении матери родительских прав в отношении ее сына. Бабушка не приходила в опеку. А вот вчера туда приходила мать. Трезвая, но ей отказали, -рассказал мэр Вологды Сергей Воропаев.
Градоначальник Вологды также рассказал, что он и его коллеги оплатят похороны погибшей девочки за свой счет. Девочку похоронят 21 октября на Козицинском кладбище областного центра.
- Администрация города берет на себя организацию похорон, они будут оплачены за личный счёт её руководящего состава. Думаю, родственникам этого сейчас не сделать. По информации Следственного комитета, признаков сексуального насилия девочки нет. Тело Марии сегодня отдали ее родне, - поделился Сергей Воропанов.
По его словам, чтобы вернуть детей 40-летняя Ульяна Л., даже угрожала опеке.
-В 2011 году женщина сменила ФИО по собственному желанию. В 2019 году она лишена родительских прав в отношении сына (ему сейчас 16 лет) и ограничена в отношении дочери (ей 5 лет). Дети живут в разных местах у родственников. Сотрудники отдела социальной защиты хорошо помнят, как забирали детей у матери. Она угрожала выброситься вместе с дочерью из окна квартиры. Затем пыталась вернуть детей, но суд ей отказал, - рассказал мэр Вологды.
«Курьер.Среда» выражает соболезнования родным и близким Марии.