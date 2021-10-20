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Когда Рождество в 2022 году? Как нужно подготовиться к главному празднику уходящего года. Даты поста

4:00:2610/20/2021
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Православные христиане отметят Рождество Иисуса Христа уже в начале следующего года. Но перед этим необходимо соблюсти сорокадневный пост.

Рождение Иисуса Христа знаменует собой начало нашей эры. Фото: Pxfuel.com
Рождение Иисуса Христа знаменует собой начало нашей эры. Фото: Pxfuel.com

Рождество Иисуса Христа является одним из самых важных праздников христианства. Вероятно, вторым после Пасхи. В католичестве и православии Рождество празднуется в разные даты. Именно поэтому, чтобы не перепутать и забыть о важной церковной дате, мы напомним, когда же наступит Рождество Иисуса Христа.

Когда в 2022 году состоится Рождество?

Русская православная церковь отпразднует Рождество 7 января — в пятницу. Фактически подготовка к этому празднику начинается задолго до его официального начала — 28 ноября, когда верующие принимают пост, отказываясь от мяса и других продуктов питания.

На протяжении всего поста необходимо читать молитвы Господу Богу и каяться. Делать это нужно вплоть до 6 января. Все 40 дней поста нужно не просто отказываться от пищи, а соблюдать самый настоящий календарь питания. Считается, что с помощью него можно не только хорошо кушать, но и вкусно. Поэтому не стоит расстраиваться такому правилу, если вы еще ни разу не соблюдали пост. Стоит попробовать.

Даты 40-дневного поста:

С помощью этого календаря вы сможете правильно провести весь 40-дневный пост
С помощью этого календаря вы сможете правильно провести весь 40-дневный пост

Добавим, что в само Рождество нельзя заниматься физическим трудом: убираться, работать, стирать, готовить. Все это нужно сделать заблаговременно, до начала великого праздника.

Также в Рождество стоит избегать любого негатива в общении с людьми, охотиться и говорить о плохом.

Отметим, что католики встретят Рождество чуть раньше — 25 декабря 2021 года.

Напомним, что 4 декабря Русской православной церковью будет отмечен один из двунадесятых праздников — день Введения во храм Пресвятой Богородицы, матери Иисуса Христа. Подробнее об этом вы сможете прочитать в нашем материале.

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