Когда Рождество в 2022 году? Как нужно подготовиться к главному празднику уходящего года. Даты поста

Рождество Иисуса Христа является одним из самых важных праздников христианства. Вероятно, вторым после Пасхи. В католичестве и православии Рождество празднуется в разные даты. Именно поэтому, чтобы не перепутать и забыть о важной церковной дате, мы напомним, когда же наступит Рождество Иисуса Христа.
Когда в 2022 году состоится Рождество?
Русская православная церковь отпразднует Рождество 7 января — в пятницу. Фактически подготовка к этому празднику начинается задолго до его официального начала — 28 ноября, когда верующие принимают пост, отказываясь от мяса и других продуктов питания.
На протяжении всего поста необходимо читать молитвы Господу Богу и каяться. Делать это нужно вплоть до 6 января. Все 40 дней поста нужно не просто отказываться от пищи, а соблюдать самый настоящий календарь питания. Считается, что с помощью него можно не только хорошо кушать, но и вкусно. Поэтому не стоит расстраиваться такому правилу, если вы еще ни разу не соблюдали пост. Стоит попробовать.
Даты 40-дневного поста:
Добавим, что в само Рождество нельзя заниматься физическим трудом: убираться, работать, стирать, готовить. Все это нужно сделать заблаговременно, до начала великого праздника.
Также в Рождество стоит избегать любого негатива в общении с людьми, охотиться и говорить о плохом.
Отметим, что католики встретят Рождество чуть раньше — 25 декабря 2021 года.
Напомним, что 4 декабря Русской православной церковью будет отмечен один из двунадесятых праздников — день Введения во храм Пресвятой Богородицы, матери Иисуса Христа. Подробнее об этом вы сможете прочитать в нашем материале.