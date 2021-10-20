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В Москве таксист подмешивал пассажирам психотропные препараты и грабил: Один скончался, один при смерти

1:34:3710/20/2021
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В результате употребления пассажиры теряли сознание и становились легкой добычей. После ограбления таксист выбрасывал их в безлюдном месте. Расследование дела завершено.

Таксист в Москве грабил пассажиров. Фото: Pxfuel

В Москве следователи завершили расследование уголовного дела по таксисту, грабившему пассажиров. Гражданин Азербайджана подмешивал в алкогольные напитки психотропные препараты. В результате употребления пассажиры теряли сознание и становились легкой добычей. После ограбления таксист выбрасывал их в безлюдном месте.

В результате действий таксиста погиб один человек, еще один пострадавший получил тяжкий вред здоровью. Дело 38-летнего Рахмана Сулейманова возбуждено по статьям о разбое, совершенном с причинением тяжкого вреда, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.

- Завершено расследование уголовного дела в отношении таксиста, обвиняемого в совершении серии разбойных нападений, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью потерпевших, а также смерть в результате отравления нейролептиком на востоке Москвы, - рассказали в пресс-службе управления СК по Москве.

Таксист работал с 2018-го по 2020 год, систематически грабя пассажиров. Поймать его удалось только в сентябре 2020 года. Обвинительное заключение по делу должно быть утверждено в прокуратуре в ближайшее время, после чего материалы будут переданы в суд.

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таксистограблениепассажиры.
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