Ковидные госпитали забиты почти в половине регионов России: Нужны новые ограничения, заявила Голикова

Эпидобстановка в стране продолжает ухудшаться, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом страны Владимира Путина 20 октября. Рост заболеваемости фиксируется на протяжении месяца.
- Эпидемиологическая ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции и других сезонных вирусов имеет тенденцию к усложнению. Более месяца мы наблюдаем устойчивый рост заболеваемости, и на сегодняшний день число выявленных новых случаев COVID-19 за сутки приближается к 35 тысячам, — заявила Голикова.
Распространение инфекции происходит по всей территории страны. При этом Голикова пояснила, что в 27 субъектах РФ занято уже 90% коечного фонда. А в семи — 95%.
- Сложнее всего ситуация в Ставропольском крае, Республике Адыгея, Челябинской, Орловской, Амурской, Самарской, Саратовской областях, где занятость коек превышает 95%, — заключила вице-премьер.
Накануне Голикова предложила ввести нерабочие дни по всей стране с 30 октября до 7 ноября, чтобы снизить распространение коронавируса. Также вице-премьер выступила за введение самоизоляции для непривитых граждан пожилого возраста. Голикова отметила, что применение QR-кодов в регионах производится неправильно. Продавцы спрашивают документ на кассе, когда человек обошел весь магазин.
Как сообщал "Курьер.Среда", 20 октября Путин объявил о своем решении принять предложение Голиковой и объявил нерабочиси дни с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением зарплаты.