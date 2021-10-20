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Ковидные госпитали забиты почти в половине регионов России: Нужны новые ограничения, заявила Голикова

2:10:1110/20/2021
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Вице-премьер выступила за введение самоизоляции для непривитых граждан пожилого возраста. Голикова отметила, что применение QR-кодов в регионах производится неправильно.

Вице-премьер Татьяна Голикова
Татьяна Голикова заявила, что в стране ухудшается ситуация с распространением вируса. Фото: Wikimedia Commons
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Эпидобстановка в стране продолжает ухудшаться,  заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом страны Владимира Путина 20 октября. Рост заболеваемости фиксируется на протяжении месяца.

- Эпидемиологическая ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции и других сезонных вирусов имеет тенденцию к усложнению. Более месяца мы наблюдаем устойчивый рост заболеваемости, и на сегодняшний день число выявленных новых случаев COVID-19 за сутки приближается к 35 тысячам, — заявила Голикова.

Распространение инфекции происходит по всей территории страны. При этом Голикова пояснила, что в 27 субъектах РФ занято уже 90% коечного фонда. А в семи  — 95%.

- Сложнее всего ситуация в Ставропольском крае, Республике Адыгея, Челябинской, Орловской, Амурской, Самарской, Саратовской областях, где занятость коек превышает 95%, — заключила вице-премьер.

Накануне Голикова предложила ввести нерабочие дни по всей стране с 30 октября до 7 ноября, чтобы снизить распространение коронавируса. Также вице-премьер выступила за введение самоизоляции для непривитых граждан пожилого возраста. Голикова отметила, что применение QR-кодов в регионах производится неправильно. Продавцы спрашивают документ на кассе, когда человек обошел весь магазин.

Как сообщал "Курьер.Среда", 20 октября Путин объявил о своем решении принять предложение Голиковой и объявил нерабочиси дни с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением зарплаты.

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нерабочие дникоронавирусситуация в странеТатьяна Голикова
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