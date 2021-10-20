Голикова попросила Путина ввести в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова попросила президента Владимира Путина ввести в стране с 30 октября по 7 ноября режим нерабочих дней.
Предложение вице-премьер внесла в среду на совещание и главы государства с членами правительства в режиме видеоконференции.
"Обращаюсь к вам, Владимир Владимирович, с предложением о введении на всей территории Российской Федерации с 30 октября 2021 года по 7 ноября включительно 2021 года нерабочих дней", - сказала Голикова.
Инициативу она внесла еще накануне в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом. Премьер Михаил Мишустин эту идею поддержал.