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Голикова попросила Путина ввести в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

12:11:5110/20/2021
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Инициативу она внесла еще накануне в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом. Премьер Михаил Мишустин эту идею поддержал. 

Голикова попросила Путина ввести нерабочие дни

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова попросила президента Владимира Путина ввести в стране с 30 октября по 7 ноября режим нерабочих дней.

Предложение вице-премьер внесла в среду на совещание и главы государства с членами правительства в режиме видеоконференции.

"Обращаюсь к вам, Владимир Владимирович, с предложением о введении на всей территории Российской Федерации с 30 октября 2021 года по 7 ноября включительно 2021 года нерабочих дней", - сказала Голикова.

Инициативу она внесла еще накануне в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом. Премьер Михаил Мишустин эту идею поддержал.

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