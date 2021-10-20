Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
20.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Путин пообещал выплаты пострадавшему от нерабочих дней российскому бизнесу

12:47:0510/20/2021
0

Кроме того, в правительстве заявили о возвращении программы льготного кредитования.

Путин пообещал выплаты бизнесу, пострадавшему из-за нерабочих дней. Фото: Кремлин.ру

Президент РФ Владимир Путин 20 октября поддержал предложения правительства, направленные на поддержку бизнеса, который потерпит убытки от введения нерабочих дней.

Как сообщал "Курьер.Среда", на совещании с членами правительства в среду глава государства согласился с инициативой вице-премьер Татьяна Голикова ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно. При этом зарплата сотрудником в период простоя сохраняется.

В связи с этим  кабмин назвал правильным вернут прошлогодние меры поддержки бизнеса, вводимые на время локдауна. Такое заявление сделал первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов на совещании с президентом, который поддержал.

В пострадавших сферах малого и среднего бизнеса будут действовать выплаты в объеме одного МРОТ на каждого работника. Их начислят с 15 ноября по 31 декабря. Кроме того, решили возобновить программу льготного кредитования бизнеса, по аналогии с той, что действовали с марта по июль. Обязательное условие предоставления кредита -  сохранение штата сотрудников.

По оценке Белоусова, простой из-за нерабочих дней обойдется бизнесу примерно в 60 млрд рублей.

Как сообщал "Курьер.Среда", в России объявлены с 30 октября по 7 ноября включительно из-за критической ситуации с коронавирусом. В некоторых регионах нерабочие дни начнутся с 23 октября и продолжатся после 7 ноября - как решат губернаторы.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
кредитбизнесвыплатынерабочие дникоронавирусВладимир Путин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Работодатели смогут выдать зарплату?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Путин пообещал выплаты пострадавшему от нерабочих дней российскому бизнесу
12:47:05 10/20/2021
Путин пообещал выплаты пострадавшему от нерабочих дней российскому бизнесу
Голикова попросила Путина ввести в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября
12:11:51 10/20/2021
Голикова попросила Путина ввести в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября
Голикова назвала смертность от коронавируса страшной и призвала закрыть общепит и зрелища
12:02:46 10/20/2021
Голикова назвала смертность от коронавируса страшной и призвала закрыть общепит и зрелища
Почему геомагнитный шторм длится несколько дней: как о нем узнать и как подготовиться?
12:00:29 10/20/2021
Почему геомагнитный шторм длится несколько дней: как о нем узнать и как подготовиться?
Подозреваемая в жестоком убийстве 9-летней девочки в Вологде назвала причину расправы над ребенком
11:50:36 10/20/2021
Подозреваемая в жестоком убийстве 9-летней девочки в Вологде назвала причину расправы над ребенком
Мэр Вологды Сергей Воропанов, где жестоко убили 9-летнюю девочку, лично оплатит похороны школьницы
11:20:30 10/20/2021
Мэр Вологды Сергей Воропанов, где жестоко убили 9-летнюю девочку, лично оплатит похороны школьницы
В Новосибирске охранник «Пятерочки» избил 13-летнего подростка
11:01:28 10/20/2021
В Новосибирске охранник «Пятерочки» избил 13-летнего подростка
Нужно ли поститься в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря 2021 года
11:00:37 10/20/2021
Нужно ли поститься в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря 2021 года
Умер народный артист Михайлов
10:57:13 10/20/2021
Умер народный артист Михайлов
Песков заявил, что Путин примет рамочное решение по новым антиковидным мерам
10:45:49 10/20/2021
Песков заявил, что Путин примет рамочное решение по новым антиковидным мерам