Путин пообещал выплаты пострадавшему от нерабочих дней российскому бизнесу

Президент РФ Владимир Путин 20 октября поддержал предложения правительства, направленные на поддержку бизнеса, который потерпит убытки от введения нерабочих дней.
Как сообщал "Курьер.Среда", на совещании с членами правительства в среду глава государства согласился с инициативой вице-премьер Татьяна Голикова ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно. При этом зарплата сотрудником в период простоя сохраняется.
В связи с этим кабмин назвал правильным вернут прошлогодние меры поддержки бизнеса, вводимые на время локдауна. Такое заявление сделал первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов на совещании с президентом, который поддержал.
В пострадавших сферах малого и среднего бизнеса будут действовать выплаты в объеме одного МРОТ на каждого работника. Их начислят с 15 ноября по 31 декабря. Кроме того, решили возобновить программу льготного кредитования бизнеса, по аналогии с той, что действовали с марта по июль. Обязательное условие предоставления кредита - сохранение штата сотрудников.
По оценке Белоусова, простой из-за нерабочих дней обойдется бизнесу примерно в 60 млрд рублей.
Как сообщал "Курьер.Среда", в России объявлены с 30 октября по 7 ноября включительно из-за критической ситуации с коронавирусом. В некоторых регионах нерабочие дни начнутся с 23 октября и продолжатся после 7 ноября - как решат губернаторы.