В Госдуме предъявили Пенсионному фонду претензии за роскошные дворцы

Депутат-справедливоросс Михаил Делягин высказался по поводу финансовой политики Пенсионного фонда России. Он заметил, что во время кризиса в экономике не обязательно вкладывать деньги в роскошную недвижимость, которую приобретает фонд во главе с его председателем Андреем Кигимом, но тот рекомендовал парламентарию немного «подуспокоиться».
- Профицит <ПФР> 540 млрд рублей при средней пенсии в России в 15 тыс. рублей. Это 3,5 млн пенсионеров дополнительно. <…> ПФР судьба пенсионеров безразлична. <…> Нет никаких данных об имуществе, которое находится в оперативном управлении <ПФР>. 6 млн рублей принесло это имущество. Зачем оно нужно? Как эффективно оно используется? <…> Продолжается расточительное приобретение имущества. Помимо приобретения <ПФР> получил разрешение на строительство новых зданий. На эти цели направлен 1 млрд рублей! И это в кризис! <…> Здания Пенсионного фонда и так самые роскошные по всей России. Зачем продолжать эту тенденцию? — вопрошал в своем выступлении с думской трибуны возмущенный Михаил Делягин.
На это председатель ПФР высказался депутату в ответной речи.
- Все замечания смысловые, которые были сказаны, мы, безусловно, учтем. Вопросы, на которые мы не могли ответить, мы постараемся к трехлетнему бюджету показать статистику, у нас нет проблем, чтобы просто „Справедливая Россия — За правду“ чуть-чуть подуспокоилась, — сказал на это председатель правления Пенсионного фонда России Андрей Кигим.
Спикер ГД Вячеслав Володин, наблюдающий за диалогом, возмутился ответом Кигима и сказал, что в Госдуме все находятся в рабочем состоянии: нет ни возбужденных, ни тех, кто должен подуспокоиться.
- Мы бы хотели, чтобы вы были в здравом уме и рабочем состоянии. Не делайте ошибок. Вопрос про дворцы ПФР звучал вполне конкретный, — сказал Володин.