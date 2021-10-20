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Путин назвал дату подписания указа о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября включительно и других антиковидных мерах

1:15:0310/20/2021
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Голикова также предложила разрешить допуск на отдельные объекты, в том числе на работу, людей только по с QR-коду и перевести на месяц на самоизоляцию непривитых и не переболевших коронавирусом пожилых.

Путин поддержал антиковидные инициативы правительства. Фото: Кремлин.ру

Президент РФ Владимир Путин в среду заявил, что подпишет указ, которым вводятся в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно и другие меры по борьбе с коронавирусом, 20 октября. Об этом он объявил по итогам совещании с членами правительства, на котором обсуждали антиковидные меры.

-В соответствии с тем, что было сформулировано в начале нашей встречи, мной сегодня будут подписаны необходимые нормативные документы, - объявил глава государства.

Как сообщал "Курьер.Среда", российский лидер одобрил предложение правительства сделать нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября (в этот период ожидаются выходные 30-31 октября, будни 1-3 ноября и праздники 4-7 ноября). Кроме того, он поддержал инициативы кабмина по поддержке российского бизнеса, пострадавшего от введения времени простоя.

Как пояснил Путин, сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии.

Вице-премьер Татьяна Голикова также предложила разрешить допуск на отдельные объекты, в том числе на работу, людей только по с QR-коду, который выдается вакцинированным и переболевшим коронавирусом. Она считает правильным перевести на месяц на самоизоляцию непривитых и не переболевших коронавирусом пожилых. Для введения вакцины Голикова предложила предоставлять россиянам два выходных дня.

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