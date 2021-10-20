Навальный стал лауреатом Сахаровской премии и получит 50 тыс. евро

Алексей Навальный получил премию Сахарова за 2021 год. Об этом стало известно 20 октября. Официальное объявление о награде состоится позже.
Европейский парламент присудил Алексею Навальному премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова. Об этом в среду было объявлено на заседании Европарламента.
Премия Сахарова - это главная награда за достижения в области прав человека в Европе.
Номинация "За свободу мысли" была учреждена Европейским парламентом в 1988 году. Она названа в честь советского физика, одного из лидеров правозащитного движения в СССР, лауреата Нобелевской премии мира (1975) Андрея Сахарова (1921-1989).
Лауреатство предполагает получение диплома и суммы в 50 тысяч евро.
Алексей Навальный - оппозиционный политик, который находится во Владимирской колонии по делу "Ив Роше". Его задержали во время прилета в Россию из Германии в январе 2021 года, после чего инициировали уголовное дело по махинациям с "Ив Роше".