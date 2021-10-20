Ксения Собчак рассказала о допросе в Сочи после смертельного ДТП с ее участием: Так свидетелей не «прессуют»

Телеведущая Ксения Собчак поделилась подробностями допроса, проведенного следователями из Сочи. Ранее, как сообщал "Курьер.Среда", она отказалась туда ехать, сославшись на плохое самочувствие.
Ксению вызвали на допрос после аварии которая произошла 9 октября. О подробностях беседы со следователем Собчак рассказала в Telegram-канале «Кровавая барыня».
Как сообщила телеведущая, ей задавали ровно те же вопросы, что и в Москве. При этом она заметила, что обычно пассажиров после ДТП так не «прессуют», как в ее случае. Журналистка отметила, что ей не проводили очную ставку с водителем.
- Да и с чего она могла быть, если показания с водителем не могли расходиться ну вообще никак, — добавила Собчак.
Следователи попросили Ксению подтвердить — она ли находится на видео, снятом на мероприятии, на котором она присутствовала до аварии и попросили опознать себя.
9 октября в Сочи произошло ДТП. В одной из двух попавших в аварию машин находилась Ксения Собчак. Водитель именно этого автомобиля и стал виновником. Он вылетел на полосу встречного движения и столкнулся лоб в лоб с машиной, в которой погибла 35-летняя девушка.