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Пожизненный срок для педофилов поддержали в российском правительстве

3:06:5010/20/2021
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Один из авторов законопроекта Александр Хинштейн надеется, что в Госдуме в скором времени состоится его рассмотрение.

В Госдуме будут рассматривать закон, по которому педофилам светит пожизненный срок. Фото: Flickr

В Комиссии правительства России была поддержана инициатива о вынесении пожизненного заключения для педофилов, совершивших преступление повторно. Данное предложение уже приняло форму законопроекта, одним из авторов которого стал депутат Александр Хинштейн.

- Правительство России официально поддержало наш законопроект о пожизненном наказании за педофилию. Соответствующее решение принято на комиссии по законопроектной деятельности. Рассчитываю, что уже в ближайшее время Госдума рассмотрит нашу инициативу, - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Авторами законопроекта стали депутаты Госдумы Павел Крашенинников, Александр Хинштейн и вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

Максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет может быть принято по предложению депутатов Госдумы, внесенного еще в сентябре 2021 года.

Кроме того, пожизненный срок может быть предусмотрен для ранее не привлекавшихся по данным статьям педофилов за аналогичные преступления "в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления".

Поправки могут быть приняты и в отношении возраста жертвы, за изнасилование которой предусмотрено пожизненное наказание, если оно совершено повторно. Ранее был указан возраст 14 лет, теперь он повышен до 18 лет.

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педофилзаконопроектпожизненное наказаниеАлександр Хинштейн
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