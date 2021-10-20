Пожизненный срок для педофилов поддержали в российском правительстве

В Комиссии правительства России была поддержана инициатива о вынесении пожизненного заключения для педофилов, совершивших преступление повторно. Данное предложение уже приняло форму законопроекта, одним из авторов которого стал депутат Александр Хинштейн.
- Правительство России официально поддержало наш законопроект о пожизненном наказании за педофилию. Соответствующее решение принято на комиссии по законопроектной деятельности. Рассчитываю, что уже в ближайшее время Госдума рассмотрит нашу инициативу, - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Авторами законопроекта стали депутаты Госдумы Павел Крашенинников, Александр Хинштейн и вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.
Максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет может быть принято по предложению депутатов Госдумы, внесенного еще в сентябре 2021 года.
Кроме того, пожизненный срок может быть предусмотрен для ранее не привлекавшихся по данным статьям педофилов за аналогичные преступления "в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления".
Поправки могут быть приняты и в отношении возраста жертвы, за изнасилование которой предусмотрено пожизненное наказание, если оно совершено повторно. Ранее был указан возраст 14 лет, теперь он повышен до 18 лет.