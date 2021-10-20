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Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно

2:37:1010/20/2021
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Субъекты РФ вправе ввести период нерабочих дней раньше и продлить их после 7 ноября. Документом президент поручил оказать поддержку пострадавшему бизнесу.

Владимир Путин подписал указ по введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Фото: Кремлин.ру

Президент России Владимир Путин 20 октября подписал указ об установлении нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября в связи со сложной эпидситуацией по коронавирусу в стране. Глава государства указал, что зарплата за работниками в нерабочие дни сохраняется, сообщает сайт Кремля.

Решение было принято после совещания с членами правительства о текущей эпидемиологической ситуации по распространению COVID-19, состоявшемся в среду, сообщал "Курьер.Среда".

Как сказано в документе, субъекты РФ вправе ввести период нерабочих дней раньше — с 23 октября и продлить их после 7 ноября. Это делается в зависимости обстановки с корнавирусной инфекцией в каждом регионе и по решению губернатора.

Президентский указ вступает в силу со дня опубликования.

Дословно

В целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), укрепления здоровья граждан Российской Федерации, руководствуясь статьей 80 Конституции Российской Федерации и в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Установить с 30 октября по 7 ноября 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

2. Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации с учетом положений настоящего Указа, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российской Федерации, вправе установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября 2021 г. и (или) продлить их после 7 ноября 2021 г. с сохранением за работниками заработной платы.

3. Правительству Российской Федерации определить режим работы федеральных учреждений культуры и здравоохранения в нерабочие дни, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего Указа.

4. Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации определить режим работы организаций культуры и здравоохранения, находящихся на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, в нерабочие дни, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего Указа.

5. Органам публичной власти, иным органам и организациям определить численность служащих и работников, обеспечивающих в нерабочие дни, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего Указа, функционирование этих органов и организаций.

6. Правительству Российской Федерации и высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации предусмотреть за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации предоставление мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в связи с ухудшением ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и установлением нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.

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