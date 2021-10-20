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Мертвую новорожденную девочку нашли у железной дороги в Пскове: Мать подозревают в убийстве

3:20:4910/20/2021
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Тело ребенка обнаружила выгуливающая собаку женщина. СК возбудил уголовное дело.

Дело возбудили в Пскове после обнаружения возле железнодорожных путей тела новорожденного. Фото: СКР

В Пскове возбуждено уголовное дело по факту убийства новорожденного ребенка. Об этом 20 октября рассказали в региональном управления СКР.

"В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении возле железнодорожных путей в Пскове тела новорожденного ребенка. По предварительным данным медицинского судебного исследования, пострадавшей является живорожденная девочка. По данному факту следственными органами СК РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка")", - сообщили в ведомстве.

Тело ребенка нашла женщина, которая выгуливала собаку. Сейчас следователи ищут мать убитой девочки.

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