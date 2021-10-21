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Погода в Бердске 21 октября 2021: Кого почитали в этот день крестьяне в лесу?

11:30:2210/20/2021
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Славяне верили в то, что лесом управляет мистический Лес Честный.

Известно, что раньше на русских землях по большей части был густой лес. Фото: Pixabay.com

В четверг, 21 октября, в Бердске продолжает держаться теплая погода. Температура воздуха с утра в городе составит +2 градуса, к обеду повысится до 11 тепла. Ветер подует южный, с порывами 4,7 м/c, при относительной влажности воздуха 63%. Также ожидается сильное понижение давления до 747 мм ртутного столба.
21 октября отмечается народно-христианский праздник Трифон и Пелагея. В православной церкви верующие чтят память преподобного Трифона, архимандрита Вятского, и преподобной Пелагии Антиохийской.

По народной традиции, 21 октября начинали думать о том, какую одежду носить зимой. Крестьяне шили что-нибудь новое или чинили старую одежду. Люди предпочитали не шутить с зимой. Известно, что раньше на русских землях по большей части был густой лес, и необходимо было закладывать новые поля, предназначенные для сельскохозяйственных нужд. Для этого деревья частично выжигали. Из древесины строили новые избы и для двора. Славяне верили в то, что лесом управляет мистический Лес Честный. Этот дух практически никогда не показывается людям, является хозяином собственного пространства и старается не беспокоить человечество без видимой причины. Этому существу можно было пожаловаться на других духов, которые угрожают жизни и безопасности человека.

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традициипраздникиприметы погода в Бердске 21 октября
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