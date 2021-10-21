22 октября – праздник Апостола Иакова Алфеева, одного из 12 учеников Иисуса. Его распяли на кресте, как и Господа нашего

22 октября в православной церкви чтут память Иакова Алфеева — одного из апостолов Иисуса Христа.
Иаков Алфеев был братом апостола Матфея. Его имя фигурирует в трех Святых Писаниях. Иаков относится к 12 апостолам Христа. Согласно Святому Писанию, Иаков работал мытарем, собирая налоги с населения. Когда Христос позвал его с собой, то он проповедовал в Иудее, и других городах. Апостол наставлял заблудших христианской вере, сокрушал идолов, лечил разные заболевания и изгонял из людей разных духов лукавых, и многих обратил в христианство.
Существует версия смерти Иакова. Считается, что он умер после долгих и жестоких пыток, по дороге в Египет в древнем городе Острацин. Подобно Христу, святого Иакова распяли на кресте. Стоит отметить также, что многие путают Иакова Алфеева с Иаковом Зеведеем или Иаковом Старшим. Путаница произошла из-за того факта, что Иаков Алфеева также могут назвать Иаковым Младшим.
Мощи святого апостола Христова находятся в Храме Двенадцати Апостолов. Кроме того, еще одна часть мощей Иакова хранится в соборе Святого Николая. Также находится глава святого в Венеции в соборе Святого апостола и евангелиста Марка. Часть мощей главы святого также хранится на горе Афон в греческом православном храме Эсфигмен.
К сожалению, неизвестно, как ученик Иаков впервые встретился с Иисусом Христом. Но по одной из версий, их познакомил брат Апостол Матфей. В Евангелии сообщается, что Святой Апостол Алфеев был девятым из двенадцати Апостолом.