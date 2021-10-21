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Можно ли на выходные 23 и 24 октября 2021 убираться дома, высаживать озимый чеснок и яровой лук, квасить капусту: дни по лунному календарю и запреты церкви

4:45:2910/21/2021
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Выходные 23 и 24 октября по лунному календарю и церковным приметам считаются не самыми благоприятными для некоторых видов бытовых дел.

Делать некоторые домашние дела лучше, ориентируясь на лунный календарь и церковные запреты, установленные на выбранную дату. Фото: Pixabay.com
Делать некоторые домашние дела лучше, ориентируясь на лунный календарь и церковные запреты, установленные на выбранную дату. Фото: Pixabay.com

Многие домохозяйки, верящие во влияние внешних сил на бытовые дела, следят за лунным календарем и церковными приметами, обозначенными на выбранную дату. И не зря, ведь с помощью лунного календаря и церковных запретов можно благоприятно выстроить любые дела и заарканить удачу.

Какие дела можно выполнять в выходные 23 и 24 октября 2021 года?

В период с 23 по 24 октября луна выходит из полнолуния и становится убывающей, переходя в знак Близнецов. Близнецы считаются знаком, который не приносит плодородия. Поэтому эти дни считаются неблагоприятными для засолки капусты. После засолки она станет мягкой и склизкой, перестанет быть хрустящей. Засолку капусты лучше перенести на ноябрь, например, на 8 или 9 число, когда лунная фаза вновь станет благоприятной.

Для посадки чеснока и лука выходные 23 и 24 октября тоже не подходят. Наиболее благоприятной датой считается 26, 27 и первая половина 28 чисел октября.

Согласно церковному календарю в период с 23 по 24 октября отмечается сразу два религиозных праздника: День почитания памяти мучеников Евлампия и Евлампии и день Феофана исповедника. На эти даты нет строгих запретов, однако домохозяйкам, особенно молодым, ни в коем случае нельзя отказываться от уборки и рукоделия. По народным приметам рукоделие и порядок в доме в эти праздники принесут семье достаток, а девушке или женщине большую удачу.

Напомним, что 26 октября будет отмечаться церковный праздник — День иконы Иверской Божьей Матери. Узнать о чудесах святого лика и о чем просить в молитвах вы можете в нашем материале.

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