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Категорические запреты на праздник апостола Иакова, брата апостола Матфея. Нужно ли соблюдать пост?

2:00:0410/21/2021,София Мальцева
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До этого дня нельзя было рубить деревья на дрова.

От Якова дня уже начинали работу на мельницах, домашних крупорушках. Фото: Pixabay.com

22 октября православная церковь чтит память одного из двенадцати апостолов и учеников Христовых, которые были посланы проповедовать – святого апостола Иакова Алфеева. При этом его не следует путать с другим апостолом от двенадцати Иаковом Зеведеевым и апостолом от семидесяти Иаковом, братом Господним. Это три разных человека.

Родиной ученика Христова являет город Капернаум. В этом же городе он встретил Иисуса, который избрал его для своих проповедей. Перед тем, как стать одним из апостолов, Иаков Алфеев был сборщиком налогов, называвшимся тогда мытарем. Сбор налогов тогда считался презренным, поскольку все деньги, собранные у горожан,поступали в казну Рима — завоевателя Иудеи, и это считалось предательством. Мытари же вели себя еще хуже, когда завышали налог, что забирать себе часть денег.

Став одним из 12 учеников, после Схождения Святого Духа, апостол Иаков совершил паломничество, в котором читал проповеди людям вместе с Андреем Первозванным. Они многих наставили к христианской вере. В египетском городе Острацине апостол Иаков закончил свою жизнь после долгих мучений, распятым, подобно Иисусу на кресте.

Запреты 22 октября:

До этого дня нельзя было рубить деревья на дрова. Считалось, что валить лес на дрова надо с середины осени, когда большинство лиственных деревьев сбросили свою листву и приготовились к зимней спячке.

С этого дня не обдирали ячмень, овес и просо, не мололи на крупу пшеницу. А от Якова дня уже начинали работу на мельницах, домашних крупорушках.

В каждом доме в этот день заваривали кашу со свежим постным маслом. Из крупы нового урожая пекли пироги, которыми угощали гостей. Считалось, кто попробует такой пирог, сумеет обеспечить себе на весь год крепкое здоровье.

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традициипраздникизапретыапостол Маков Алфеев
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