Искусственные сети научились воспринимать, различать и обрабатывать запах

С помощью машинного обучения компьютерная модель может научиться нюхать всего за несколько минут. Когда это происходит, как выяснили исследователи, он создает нейронную сеть, которая точно имитирует обонятельные цепи, которые мозг животных использует для обработки запахов.
Все животные, от плодовых мушек до людей, используют одну и ту же стратегию для обработки обонятельной информации в головном мозге. Но нейробиологи, обучившие искусственную нейронную сеть решать простую задачу классификации запахов, были удивлены, увидев, что она так точно воспроизводит стратегию биологии, пишет Medical Xpress.
«Алгоритм, который мы используем, не имеет ничего общего с реальным процессом эволюции», - говорит Гуанью Роберт Ян, младший научный сотрудник Института исследований мозга Макговерна Массачусетского технологического института, который руководил работой в качестве постдока в Колумбийском университете. Сходство между искусственной и биологической системами позволяет предположить, что обонятельная сеть мозга оптимально подходит для выполнения своих задач.
Ян и его сотрудники, которые сообщили о своих открытиях 6 октября в журнале Neuron, говорят , что их искусственная сеть поможет исследователям больше узнать об обонятельных цепях мозга. Работа также помогает продемонстрировать актуальность искусственных нейронных сетей для нейробиологии. «Показав, что мы можем очень точно согласовать архитектуру <биологической системы>, я думаю, это дает больше уверенности в том, что эти нейронные сети могут и дальше быть полезными инструментами для моделирования мозга», - говорит Ян, который также является доцентом кафедры. Отделения MIT и когнитивных наук, электротехники и информатики.
Картирование естественных обонятельных цепей.
У плодовых мушек, организма, в котором лучше всего отображена обонятельная структура мозга, запах начинается с антенн. Там сенсорные нейроны, каждый из которых оснащен рецепторами запаха, специализирующимися на обнаружении определенных запахов, преобразуют связывание молекул запаха в электрическую активность. Когда запах обнаруживается, эти нейроны, составляющие первый слой обонятельной сети, передают сигнал второму слою: набору нейронов, которые находятся в части мозга, называемой антенной долей. В антеннальной доле сенсорные нейроны, которые имеют один и тот же рецептор, сходятся к одному и тому же нейрону второго слоя. «Они очень разборчивы», - говорит Ян. «Они не получают никакой информации от нейронов, экспрессирующих другие рецепторы». Поскольку в ней меньше нейронов, чем в первом слое, эта часть сети считается слоем сжатия. Эти нейроны второго слоя, в свою очередь, подают сигнал большему набору нейронов третьего слоя. Удивительно, но эти связи кажутся случайными.
Для Янга, компьютерного нейробиолога и аспиранта Колумбийского университета Питера Йилиу Ванга, это знание обонятельной системы мухи представляло уникальную возможность. По их словам, некоторые части мозга были нанесены на карту столь же всесторонне, что затрудняет оценку того, насколько хорошо определенные вычислительные модели представляют истинную архитектуру нейронных цепей.
Создание сети искусственного запаха.
Нейронные сети, в которых искусственные нейроны перестраиваются для выполнения определенных задач, являются вычислительными инструментами, вдохновленными мозгом. Их можно обучить выявлять закономерности в сложных наборах данных, что делает их ценными для распознавания речи и изображений и других форм искусственного интеллекта. Есть намеки на то, что нейронные сети, которые делают это, лучше всего воспроизводят активность нервной системы. Но, говорит Ван, который сейчас работает постдоком в Стэнфордском университете, сети с другой структурой могут давать аналогичные результаты, и нейробиологам все еще нужно знать, отражают ли искусственные нейронные сети реальную структуру биологических цепей. Обладая исчерпывающими анатомическими данными об обонятельных цепях плодовой мушки, он говорит: «Мы можем задать этот вопрос: действительно ли искусственные нейронные сети могут быть использованы для изучения мозга?»
Тесно сотрудничая с нейробиологами из Колумбии Ричардом Акселем и Ларри Эбботтом, Янг и Ван создали сеть искусственных нейронов, включающую входной слой, слой сжатия и слой расширения - точно так же, как обонятельная система плодовой мушки. Они дали ей такое же количество нейронов, что и система плодовой мушки, но без внутренней структуры: связи между нейронами будут перестраиваться по мере того, как модель научится классифицировать запахи.
Ученые попросили сеть распределить данные, представляющие разные запахи, по категориям и правильно классифицировать не только отдельные запахи, но и смеси запахов. По словам Янга, обонятельная система мозга обладает уникальными способностями. Он объясняет, что если объединить ароматы двух разных яблок, мозг все равно будет чувствовать запах яблока. Напротив, если две фотографии кошек смешать пиксель за пикселем, мозг больше не видит кошку. По словам Янга, эта способность - лишь одна из особенностей цепей обработки запахов мозга, но она отражает суть системы.
Искусственной сети потребовались считанные минуты, чтобы организовать себя. Образовавшаяся структура была поразительно похожа на структуру мозга плодовой мушки. Каждый нейрон в слое сжатия получал входные данные от входного нейрона определенного типа и, казалось бы, случайным образом соединялся с несколькими нейронами в слое расширения. Более того, каждый нейрон в слое расширения получает связи в среднем от шести нейронов слоя сжатия - точно так же, как это происходит в мозге плодовой мушки.
«Это могло быть одно, могло быть 50. Это могло быть где-то посередине», - говорит Ян. «Биология находит шесть, и наша сеть также находит около шести». Эволюция нашла эту организацию посредством случайных мутаций и естественного отбора; искусственная сеть нашла его с помощью стандартных алгоритмов машинного обучения.
По его словам, удивительная конвергенция убедительно подтверждает, что мозговые цепи, интерпретирующие обонятельную информацию, оптимально организованы для выполнения своих задач. Теперь исследователи могут использовать эту модель для дальнейшего изучения этой структуры, изучения того, как сеть развивается в различных условиях, и манипулирования схемами способами, которые невозможно сделать экспериментально.