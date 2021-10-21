Почему не болеют коронавирусом некоторые люди даже после контакта с больными?

Международная группа ученых-медиков опубликовала статью Perspective в журнале Nature Immunology, в которой рассказывается о текущих исследованиях того, почему некоторые люди устойчивы к инфекциям SARS-CoV-2. В своей статье они отмечают, что в настоящее время очень мало известно о том, почему некоторые люди невосприимчивы к COVID-19, но они предполагают, что более активные усилия по выяснению могут привести к новым способам лечения или предотвращения болезни.
Авторы отмечают, что пандемия напомнила мировому сообществу о поразительной вариабельности вирусной реакции: у некоторых людей симптомы отсутствуют, а у других наступает такое сильное заболевание, что они умирают. Они также отмечают явные различия, которые наблюдали исследователи; например, случаи, когда одинокий человек в семье остается незараженным, а все вокруг него болеют; или люди, которые работают в среде повышенного риска, но не болеют, пишет Medical Xpress.
Авторы также отмечают, что на данный момент никто действительно не знает, почему существует такая вариабельность реакции на инфекции SARS-CoV-2, хотя есть подсказки. Поступали сообщения о том, что люди с кровью типа O, например, меньше страдают при заражении. И были другие исследования, которые предполагают, что определенные белки, вырабатываемые организмом, более или менее активны при столкновении с вирусом SARS-CoV-2. Также было обнаружено, что вирусу необходимы белки, которые имеют рецепторы, такие как ACE2 или TMEM41B. Если у людей отсутствуют рецепторы, вирус не может размножаться.
Авторы предполагают необходимость серьезного исследования вариабельности ответа на инфекции SARS-CoV-2. В таком исследовании будут участвовать субъекты, которые считают, что должны были заразиться этим заболеванием. В частности, такие усилия потребуют активного набора членов семьи, в которой один человек остается неинфицированным. Они также заявляют, что первые шаги такого исследования уже выполняются - 400 добровольцев, отвечающих требуемым критериям, уже подписались. В заключение авторы отмечают, что характер пандемии предполагает, что вирус SARS-CoV-2 не исчезнет в ближайшее время; таким образом, было бы полезно, если бы научное сообщество могло полностью понять, почему люди так по-разному реагируют на это.