Грешно ли работать 21 октября Пелагии Антиохийской и преподобного Трифона 21 октября

21 октября верующие чтят память святого Трифона и преподобной Пелагеи. Трифон жил в 16-м веке. С детства собирался всю жизнь служить Богу, поэтому решил стать монахом и пришел на территорию Пыскорского монастыря и принял монашество. На протяжении всей жизни искренне молился и работал. По легенде, когда Трифон тяжело заболел, к нему пришел в видении святой Николай и и подарил ему чудо созидания. После этого Трифон перешел реку Мулянку и построил монастырь на Вятке.
Кроме того, 21 октября почитается преподобная Пелагия, которая после скверной жизни, занимаясь блудом, встала на путь исповедования христианства. Девушка была танцовщицей и много зарабатывала этим делом, но, однажды, она проезжала мимо храма и услышала проповедь епископа. Его слова тронули сердце Пелагии, после чего она снова посетила храм и попросила священника больше рассказать о суде Божием. Так она приняла христианство, и делала все, чтобы искупить свои грехи. Она стала монахиней и поселилась в монастыре.
В народе на Трифона и Пелагию, крестьяне спускали на дно водоемов бочки с засоленными на зиму огурцами и капустой. Так делали, чтобы соленья не испортились, но и не замерзали. Подо льдом температура воды никогда не опускалась ниже нуля градусов. Если нужно было достать на стол немного капусты или огурцов, то рубили полынью, доставали бочки и приносили на стол витамины.
Считается, что в этот день работать не запрещено, а наоборот нельзя бездельничать — Пелагия ценит трудолюбивых.
Также 21 октября не следует рассказывать плохие сны до конца праздника. По поверьям, они либо сбудутся, либо другим образом принесут неудачу.