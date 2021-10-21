Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
20.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Никогда тебя не брошу! 11 признаков того, что вы для него - весь мир!

7:30:4010/20/2021,Etincelle
0

В солнечные дни с тобой может быть любой парень. Настоящая проверка характера - будет ли он держать над вами зонт в дождливые дни.

Вы постоянно будете чувствовать себя приоритетом в его жизни. Фото: Pixabay

Честно говоря, количество плохих отношений, в которых мы были, закрыло нас от настоящих хороших парней. Нужный парень есть, нам просто нужна небольшая помощь, чтобы разглядеть его в море рывков, пишет Your Tango.

Вот 11 маленьких признаков того, что вы значите для него все:

1. Он ни дня не пропустит напомнить вам, как сильно он вас любит.

Вы постоянно будете чувствовать себя приоритетом в его жизни. Наконец, вы нашли человека, который значит для вас не меньше, чем вы для него.

2. Сделает все, что в его силах, чтобы заслужить ваше доверие.

Он хочет, чтобы вы чувствовали себя комфортно и были уверены в своих отношениях. Самым краеугольным камнем этого является возможность доверять кому-то , и он это поймет. И он знает, что это не то, что кому-то просто передали, он должен над этим работать.

3. Он будет твоей храбростью, когда твоя пропадет.

Независимо от того, куда вас приведет жизнь, он будет вашей опорой во все ваши слабые моменты. Он будет рядом с вами на каждом этапе пути, поддерживая ваши победы и обнимая вас во время ваших поражений.

4. Он будет вас мотивировать, когда вы не можете встать с дивана.

Он никогда не откажется от вас или ваших мечтаний даже когда вы захотите. Его напор и амбиции отразятся даже на вас, когда он будет преследовать свои собственные мечты.

5. Ты всегда будешь выглядеть красиво в его глазах.

Заставить вас почувствовать себя красивой - это не просто сказать вам слова, а то, как он смотрит на вас, прикасается к вам и обращается с вами.

6. Даже когда вы далеки от прекрасного.

Ему все равно, что ты в спортивных штанах, лежишь в постели с утренним вздохом, все, что его волнует, - это быть с тобой.

7. «Действия не остаются словами» - его мантра.

Не будет пустых обещаний или ощущения себя забытым.

8. Он докажет вам это во всех своих мелочах.

Вам нужен рецепт, но вам нужно задержаться на работе? Вы забыли обед дома? Независимо от того, насколько они малы, он поймет, что они действительно важны.

9. С ним вы, несомненно, будете чувствовать себя в безопасности.

Вы всегда сможете спать спокойно, зная, что он рядом с вами.

10. Вам никогда не придется беспокоиться о том, что он причинит вам боль.

Разногласия и даже споры в отношениях - это естественно, но нет причин переходить на личности личными, становиться оскорбительными и никогда не оскорблять.

11. Он всегда будет рядом с вами.

Будут хорошие времена и будут не очень хорошие времена, но через все это он будет рядом. Он хочет все уладить с вами, потому что его любовь глубоко проникает в вас.

В солнечные дни с тобой может быть любой парень. Настоящая проверка характера - будет ли он держать над вами зонт в дождливые дни.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
отношенияпараразногласия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Часто ссоритесь? С оскорблениями?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Никогда тебя не брошу! 11 признаков того, что вы для него - весь мир!
7:30:40 10/20/2021
Никогда тебя не брошу! 11 признаков того, что вы для него - весь мир!
Канье Уэст официально сменил имя - теперь его зовут одним библейским словом
7:00:14 10/20/2021
Канье Уэст официально сменил имя - теперь его зовут одним библейским словом
Как наш мозг принимает решение? Новое исследование процесса
6:30:40 10/20/2021
Как наш мозг принимает решение? Новое исследование процесса
Вакцинация беременных и кормящих женщин: как прививка влияет на иммунитет и ребенка?
6:00:30 10/20/2021
Вакцинация беременных и кормящих женщин: как прививка влияет на иммунитет и ребенка?
Почему не болеют коронавирусом некоторые люди даже после контакта с больными?
5:30:28 10/20/2021
Почему не болеют коронавирусом некоторые люди даже после контакта с больными?
Евреев попросили указывать национальность во время всероссийской переписи населения
4:05:43 10/20/2021
Евреев попросили указывать национальность во время всероссийской переписи населения
Когда Рождество в 2022 году? Как нужно подготовиться к главному празднику уходящего года. Даты поста
4:00:26 10/20/2021
Когда Рождество в 2022 году? Как нужно подготовиться к главному празднику уходящего года. Даты поста
Разъяренный медведь разорвал одного из троих рыбаков под Тюменью
3:42:45 10/20/2021
Разъяренный медведь разорвал одного из троих рыбаков под Тюменью
Мертвую новорожденную девочку нашли у железной дороги в Пскове: Мать подозревают в убийстве
3:20:49 10/20/2021
Мертвую новорожденную девочку нашли у железной дороги в Пскове: Мать подозревают в убийстве
Пожизненный срок для педофилов поддержали в российском правительстве
3:06:50 10/20/2021
Пожизненный срок для педофилов поддержали в российском правительстве