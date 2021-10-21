Никогда тебя не брошу! 11 признаков того, что вы для него - весь мир!

Честно говоря, количество плохих отношений, в которых мы были, закрыло нас от настоящих хороших парней. Нужный парень есть, нам просто нужна небольшая помощь, чтобы разглядеть его в море рывков, пишет Your Tango.
Вот 11 маленьких признаков того, что вы значите для него все:
1. Он ни дня не пропустит напомнить вам, как сильно он вас любит.
Вы постоянно будете чувствовать себя приоритетом в его жизни. Наконец, вы нашли человека, который значит для вас не меньше, чем вы для него.
2. Сделает все, что в его силах, чтобы заслужить ваше доверие.
Он хочет, чтобы вы чувствовали себя комфортно и были уверены в своих отношениях. Самым краеугольным камнем этого является возможность доверять кому-то , и он это поймет. И он знает, что это не то, что кому-то просто передали, он должен над этим работать.
3. Он будет твоей храбростью, когда твоя пропадет.
Независимо от того, куда вас приведет жизнь, он будет вашей опорой во все ваши слабые моменты. Он будет рядом с вами на каждом этапе пути, поддерживая ваши победы и обнимая вас во время ваших поражений.
4. Он будет вас мотивировать, когда вы не можете встать с дивана.
Он никогда не откажется от вас или ваших мечтаний даже когда вы захотите. Его напор и амбиции отразятся даже на вас, когда он будет преследовать свои собственные мечты.
5. Ты всегда будешь выглядеть красиво в его глазах.
Заставить вас почувствовать себя красивой - это не просто сказать вам слова, а то, как он смотрит на вас, прикасается к вам и обращается с вами.
6. Даже когда вы далеки от прекрасного.
Ему все равно, что ты в спортивных штанах, лежишь в постели с утренним вздохом, все, что его волнует, - это быть с тобой.
7. «Действия не остаются словами» - его мантра.
Не будет пустых обещаний или ощущения себя забытым.
8. Он докажет вам это во всех своих мелочах.
Вам нужен рецепт, но вам нужно задержаться на работе? Вы забыли обед дома? Независимо от того, насколько они малы, он поймет, что они действительно важны.
9. С ним вы, несомненно, будете чувствовать себя в безопасности.
Вы всегда сможете спать спокойно, зная, что он рядом с вами.
10. Вам никогда не придется беспокоиться о том, что он причинит вам боль.
Разногласия и даже споры в отношениях - это естественно, но нет причин переходить на личности личными, становиться оскорбительными и никогда не оскорблять.
11. Он всегда будет рядом с вами.
Будут хорошие времена и будут не очень хорошие времена, но через все это он будет рядом. Он хочет все уладить с вами, потому что его любовь глубоко проникает в вас.
В солнечные дни с тобой может быть любой парень. Настоящая проверка характера - будет ли он держать над вами зонт в дождливые дни.