Канье Уэст официально сменил имя - теперь его зовут одним библейским словом

Г-н Уест официально покинул здание. Человек, ранее известный как Канье Уэст, официально сменил имя.
В августе Уэст подал петицию в суд Лос-Анджелеса с требованием изменить свое имя на давнее, состоящее из двух букв прозвище «Йе».
Эта петиция была удовлетворена, как намекал Уэст в посте в Instagram, демонстрирующем свою причудливую новую стрижку и озаглавленном символом, напоминающим «Йе», пишет Your Tango.
Почему Канье Уэст сменил имя на «Йе»? В полученных судебных документах Уэст ходатайствовал об изменении своего имени, ссылаясь на «личные причины», но на протяжении многих лет мы видели, как прозвище, которое он носил с начала своей карьеры, имеет для него особое значение.
Канье Уэст сказал, что «Йе» - это библейская ссылка. Известный тем, что он открыто говорит о своей духовности и религиозных убеждениях, Уэст ранее говорил в интервью, что «Йе» - это часто используемый мир в Библии, что вызвало у него желание сохранить это имя.
Он также на протяжении многих лет называл себя Ye в своих социальных сетях - и даже назвал свой альбом 2018 года «ye».
Уэст также однажды намекнул на свое желание сменить имя, когда написал в Твиттере: «Существо, формально известное как Канье Уэст. Я YE. "
«Я считаю, что« вы »- это наиболее часто используемое слово в Библии, а в Библии оно означает «вы », - сказал Уэст в 2018 году.
«Так что я ты, я мы, это мы. Это пошло от Канье, что означает единственный, к просто Йе - просто отражение нашего хорошего, нашего плохого, нашего запутанного, всего остального».
Имя Канье также имеет культурное значение. Имя «Канье» также имеет значение. Это имя йоруба означает «следующий по очереди после вождя», а также имя игбо, означающее «давайте дадим (хвала Богу)».
В прошлом Уэста называли по-разному - Teflon Don, тезка его обуви Adidas Yeezy, Yeezus, а также Ye - но, похоже, теперь он хочет, чтобы имя оставалось простым, коротким и милым. Он хочет избавиться от своего второго имени и фамилии и оставить свое полное имя как «Йе».
Когда Ким Кардашьян Уэст подала на развод с рэп-суперзвездой, она, похоже, не отказалась от слова West в своем имени или брендах. Это также фамилия их четверых детей.
Теперь, когда просьба Йе была удовлетворена, похоже, Ким будет поддерживать имя и бренд West самостоятельно!