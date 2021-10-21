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Канье Уэст официально сменил имя - теперь его зовут одним библейским словом

7:00:1410/20/2021,Исаак Серна-Диез
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Уэст также однажды намекнул на свое желание сменить имя, когда написал в Твиттере: «Существо, формально известное как Канье Уэст. Я YE.»

Канье Уест сменил имя. Фото: Димитриос Камбурис / Getty

Г-н Уест официально покинул здание. Человек, ранее известный как Канье Уэст, официально сменил имя.

В августе Уэст подал петицию в суд Лос-Анджелеса с требованием изменить свое имя на давнее, состоящее из двух букв прозвище «Йе».

Эта петиция была удовлетворена, как намекал Уэст в посте в Instagram, демонстрирующем свою причудливую новую стрижку и озаглавленном символом, напоминающим «Йе», пишет Your Tango.

Почему Канье Уэст сменил имя на «Йе»? В полученных судебных документах Уэст ходатайствовал об изменении своего имени, ссылаясь на «личные причины», но на протяжении многих лет мы видели, как прозвище, которое он носил с начала своей карьеры, имеет для него особое значение.

Канье Уэст сказал, что «Йе» - это библейская ссылка. Известный тем, что он открыто говорит о своей духовности и религиозных убеждениях, Уэст ранее говорил в интервью, что «Йе» - это часто используемый мир в Библии, что вызвало у него желание сохранить это имя.

Он также на протяжении многих лет называл себя Ye в своих социальных сетях - и даже назвал свой альбом 2018 года «ye».

Уэст также однажды намекнул на свое желание сменить имя, когда написал в Твиттере: «Существо, формально известное как Канье Уэст. Я YE. "

«Я считаю, что« вы »- это наиболее часто используемое слово в Библии, а в Библии оно означает «вы », - сказал Уэст в 2018 году.

«Так что я ты, я мы, это мы. Это пошло от Канье, что означает единственный, к просто Йе - просто отражение нашего хорошего, нашего плохого, нашего запутанного, всего остального».

Имя Канье также имеет культурное значение. Имя «Канье» также имеет значение. Это имя йоруба означает «следующий по очереди после вождя», а также имя игбо, означающее «давайте дадим (хвала Богу)».

В прошлом Уэста называли по-разному - Teflon Don, тезка его обуви Adidas Yeezy, Yeezus, а также Ye - но, похоже, теперь он хочет, чтобы имя оставалось простым, коротким и милым. Он хочет избавиться от своего второго имени и фамилии и оставить свое полное имя как «Йе».

Когда Ким Кардашьян Уэст подала на развод с рэп-суперзвездой, она, похоже, не отказалась от слова West в своем имени или брендах. Это также фамилия их четверых детей.

Теперь, когда просьба Йе была удовлетворена, похоже, Ким будет поддерживать имя и бренд West самостоятельно!

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звездаимяхайпКанье Уэст
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