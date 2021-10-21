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Можно ли 22 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в праздник ученика Христа Апостола Иакова Алфеева?

4:00:5910/21/2021
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Это не приравнивается ко греху.

Многие думают, что в церковные праздники нельзя работать. Фото: Pixabay.com

22 октября отмечается память одного из учеников Христа Иакова Алфеева. Родиной Апостола принято считать город Капернаум, на берегу Тивериадского озера. В этом же месте он встретил Иисуса Христа, в котором он читал свою проповедь. В это время Иаков занимался мытарством, то есть сбором налогов у населения, которые поступали затем в Рим, который завоевал в те годы Иудею. Его занятие считалось в те годы низким, иногда мытари завышали налоги, чтобы нажиться на бедных жителях.

Считается, что ко Христу Апостол пришел через своего брата Матфея. Ученик Христа проповедовал в Иудее, после чего вместе с апостолом Андреем направился в Эдессу, в Турции. После чего в одиночку пошел в Палестину и на долгое время остался в городе Газа и Ельвферополе. Далее он продолжить путь в Египет, и, дойдя до города Остарцин, встретился с противниками христианства. Жестокие язычники приговорили святого Апостола Иакова к смертной казни на кресте.

По традиции многие думают, что в церковные праздники нельзя работать. К этому относится уборка или посещение кладбища. При этом священнослужители объясняют, что в будние дни, когда от нас не зависит, можем мы взять выходной или нет, работать можно. Это не приравнивается ко греху. Поэтому, следует просто помолиться утром и идти на работу.

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традициипраздникизапретыдень Иакова Алфеева.
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