Можно ли 22 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в праздник ученика Христа Апостола Иакова Алфеева?

22 октября отмечается память одного из учеников Христа Иакова Алфеева. Родиной Апостола принято считать город Капернаум, на берегу Тивериадского озера. В этом же месте он встретил Иисуса Христа, в котором он читал свою проповедь. В это время Иаков занимался мытарством, то есть сбором налогов у населения, которые поступали затем в Рим, который завоевал в те годы Иудею. Его занятие считалось в те годы низким, иногда мытари завышали налоги, чтобы нажиться на бедных жителях.
Считается, что ко Христу Апостол пришел через своего брата Матфея. Ученик Христа проповедовал в Иудее, после чего вместе с апостолом Андреем направился в Эдессу, в Турции. После чего в одиночку пошел в Палестину и на долгое время остался в городе Газа и Ельвферополе. Далее он продолжить путь в Египет, и, дойдя до города Остарцин, встретился с противниками христианства. Жестокие язычники приговорили святого Апостола Иакова к смертной казни на кресте.
По традиции многие думают, что в церковные праздники нельзя работать. К этому относится уборка или посещение кладбища. При этом священнослужители объясняют, что в будние дни, когда от нас не зависит, можем мы взять выходной или нет, работать можно. Это не приравнивается ко греху. Поэтому, следует просто помолиться утром и идти на работу.