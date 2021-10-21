Вакцинация беременных и кормящих женщин: как прививка влияет на иммунитет и ребенка?

Новое исследование показывает, что схема иммунизации с двумя дозами мРНК-вакцины COVID-19 в конечном итоге стимулирует сравнимые ответы антител у беременных, кормящих и небеременных женщин репродуктивного возраста, но ключевые функции антител проявляются медленнее у беременных и кормящих женщин после первой доза. Исследование, проведенное под руководством исследователей Массачусетской больницы общего профиля (MGH) и опубликованное в журнале Science Translational Medicine , указывает на важность соблюдения рекомендуемых сроков введения первой и второй доз вакцины мРНК COVID-19 беременным и кормящим женщинам. обеспечить полный иммунитет, пишет Medical Xpress.
«Мы решили провести это исследование, чтобы предоставить реальные данные о том, как беременные и кормящие женщины реагируют на вакцины COVID-19, поскольку эти люди не участвовали в первоначальных испытаниях вакцины» , - говорит соавтор исследования Андреа Эдлоу, доктор медицины. Магистр наук, специалист по медицине матери и плода в MGH и доцент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной биологии в Гарвардской медицинской школе. «Включение беременных в исследования имеет решающее значение для борьбы с нерешительностью в отношении вакцинации, особенно потому, что они с большей вероятностью болеют тяжелым заболеванием COVID-19». Команда исследовала иммунный ответ после вакцинации у более чем 100 женщин, включая беременных, кормящих и небеременных.
В работе конкретно рассматривались титры, способность связывания Fc-рецептора и функциональность индивидуальных антител после вакцинации против COVID-19. Связывающая способность Fc-рецептора - это способность антител связываться с Fc-рецепторами, присутствующими на иммунных клетках и тканях. Связывание Fc-рецептора имеет решающее значение для активации клеток в борьбе с вирусом, вызывающим COVID-19, и на уровне плацентарной ткани связывание Fc-рецептора играет ключевую роль в передаче материнских антител плоду. Ученые обнаружили, что способность связывания Fc-рецептора и другие ключевые функции антител развиваются медленнее у беременных и кормящих людей, чем у небеременных женщин, и вторая доза вакцины была ключевой для достижения полного связывания и функциональности антител.
Исследование также выявило ключевые различия между ответами на вакцины у беременных и кормящих людей, подчеркнув важность включения в исследования вакцин не только беременных, но и кормящих людей. В частности, у кормящих женщин после вакцинации активность естественных киллерных клеток была выше, чем у беременных . Эти клетки играют ключевую роль во врожденном иммунном ответе , убивая инфицированные вирусом клетки. «Мы обнаружили, что вторая вакцина или бустерная доза имеют решающее значение для присутствия высокофункциональных антител в крови и грудном молоке кормящих людей», - говорит Эдлоу. Исследователи также подтвердили результаты своих предыдущих исследований, согласно которым высокофункциональные материнские антитела проходят через пуповину, чтобы обеспечить иммунную защиту новорожденному.
Это последнее исследование также показало, что ответы антител, индуцированные вакцинами мРНК-1273 (Moderna) и BNT162b2 (Pfizer-BioNTech), были разными, причем ответ антител, индуцированный Moderna, был более сфокусированным и скоординированным у участников исследования. Однако обе вакцины вызвали высокоэффективные реакции антител.
«Взятые вместе, наши результаты подчеркивают важность определения иммунологии беременности для стимулирования разработки вакцин и терапевтических средств, наиболее эффективных в этой уникальной подгруппе населения, где оптимальные иммунологические реакции могут защитить как мать, так и ребенка», - говорит Галит Альтер, доктор философии. , соавтор и руководитель группы в Институте Рагона при MGH, Массачусетском технологическом институте и Гарварде.