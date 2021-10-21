Магнитная буря 21 октября 2021: очередную нестабильную обстановку магнитосферы придется терпеть метеопатам

21 октября продолжается нестабильная обстановка магнитосферы Земли. В этот день солнечный ветер принесет несколько геоударов: в 04.00; в 16.00 и 19.00 по новосибирскому времени.
Магнитные бури возникают от частиц, выбрасываемых время от времени от Солнца. Они создают возмущения, которые могут длиться в среднем от 24 до 48 часов, а возможно, и дольше.
Геомагнитный шторм может влиять на радиосигналы и связь. А также повлиять на спутники и электроэнергию. Но есть и более серьезные последствия, когда наша атмосферная защита ослабляется, подвергая нас большему воздействию магнитной бури. Но многие метеопаты испытывают на себе даже ее легкое влияние.
Часто люди слишком восприимчивы к бурям из-за слабого иммунитета или с заболеваниями. Обычно они имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой. При этом недомогание может длиться в течение нескольких суток. Зависит от всего состояния организма: его возраст, комплектация или наличие каких-либо хронических заболеваний.
Как почувствовали на себе магнитную бурю читатели:
- Было очень дискомфортно, дышать тяжело.
- Сдавленность со стороны груди и спины - невозможно было вздохнуть полной грудью.
- В бурю голова болела, сдавливало.
- Усталость и ломота в теле.
- Штормит и шатает, до магазина даже дойти невозможно.
Исследования показывают, что здоровое питание может помочь улучшить общее состояние здоровья. У вас повысится уровень энергии, и вы научитесь управлять весом. Следует умеренно потреблять пищу и алкоголь, соблюдать размеры порций и как можно чаще употреблять свежие фрукты и овощи. Орехи, жирные омега-3, пить больше воды и заниматься спортом. Чтобы успокоиться в период магнитного возмущения, можно приготовить себе травяной успокоительный сбор. Также рекомендуется больше отдыхать, и не нагружать себя тяжелыми физическими нагрузками.