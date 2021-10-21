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Нужна ли вакцина, если я уже переболел коронавирусом?

8:30:1410/20/2021
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По крайней мере, одно исследование показывает, что если вы заразились COVID-19 и не прошли вакцинацию, ваш риск вторичного заражения COVID-19 примерно в два раза выше.

Следует иметь в виду, что если вы недавно переболели COVID-19 и принимали моноклональные антитела , вам следует отложить вакцинацию примерно на 90 дней. Фото: Pixabay
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В: Я уже переболел COVID-19 и выздоровел. Зачем мне делать вакцину, если мой организм уже невосприимчив к ней?

О: Когда кто-то заразился инфекцией, и в результате организм вырабатывает антитела , это называется «естественным иммунитетом». Но первые данные свидетельствуют о том, что естественный иммунитет к COVID-19 может быть недолговечным, пишет Medical Xpress.

По крайней мере, одно исследование показывает, что если вы заразились COVID-19 и не прошли вакцинацию, ваш риск вторичного заражения COVID-19 примерно в два раза выше, чем для людей, которые были инфицированы, но вакцинированы.

«Даже если у вас был COVID-19, будь то легкий или более тяжелый случай, мы все равно очень рекомендуем вам пройти вакцинацию», - говорит Мартин Херрманн, доктор медицины, медицинский директор Mayo Clinic Health System в Васеке и Нью-Йорке. Прага. «Важно сделать все возможное, чтобы защитить себя от этого вируса. Кроме того, вакцинация защищает и других, поскольку снижает распространение COVID-19».

Следует иметь в виду, что если вы недавно переболели COVID-19 и принимали моноклональные антитела, вам следует отложить вакцинацию примерно на 90 дней. Моноклональные антитела - это белки, производимые в лаборатории, которые имитируют иммунный ответ организма и могут помешать вам развить устойчивый ответ на вакцину.

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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