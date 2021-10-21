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Как быстро проснуться без кофе: 7 лучших идей

9:00:5410/20/2021,Сандра Макферсона
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Просыпаться поможет не только еда. Если вы чувствуете усталость в течение дня, эти советы также могут вам помочь.

Просыпаться поможет не только еда. Если вы чувствуете усталость в течение дня, эти советы также могут вам помочь. Фото: Pixabay

Просыпаться утром можно даже без кофе. Простые домашние средства поднимут настроение и избавят от усталости. Мы покажем вам, как начать день без кофеина, пишет Focus Online.

Просыпаться без кофе: эти продукты помогают.

Используйте эти продукты, чтобы не спать по утрам:


  • Бананы : фрукты содержат аминокислоту триптофан, а также магний, углеводы и фолиевую кислоту. Ингредиенты стимулируют образование красных кровяных телец. Это стимулирует обмен веществ . Триптофан превращается мозгом в серотонин и, таким образом, создает хорошее настроение.
  • Авокадо : полезный жир авокадо обеспечивает ваше тело энергией, минералами и витаминами. Используйте фрукты, например, в качестве смузи или пасты.
  • Грейпфрут : грейпфрут - идеальный стимулятор, будь то свежевыжатый сок или вываренный ложкой прямо из фруктов. Ваше кровообращение улучшится, и ваш метаболизм начнется.
  • Имбирь : очистите примерно два сантиметра корня и нарежьте его тонкими ломтиками. Затем залейте все стаканом горячей воды. Через две минуты процедите имбирь. Затем вы можете выпить чай горячим или дать ему остыть, а затем наслаждаться им холодным.

Эти пикапы тоже помогают.

Просыпаться поможет не только еда. Если вы чувствуете усталость в течение дня, эти советы также могут вам помочь.


  • Наносите каплю эфирного масла на виски за раз. Будьте осторожны, чтобы ничего не попало вам в глаза. Лучшие ароматы здесь - розмарин, лимон или мята.
  • Упражнения помогают стимулировать кровообращение. Широко вытянитесь и чаще вставайте со стула.
  • Короткая прогулка также поможет снять усталость.

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едакофеутро
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