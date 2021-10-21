Как быстро проснуться без кофе: 7 лучших идей

Просыпаться утром можно даже без кофе. Простые домашние средства поднимут настроение и избавят от усталости. Мы покажем вам, как начать день без кофеина, пишет Focus Online.
Просыпаться без кофе: эти продукты помогают.
Используйте эти продукты, чтобы не спать по утрам:
- Бананы : фрукты содержат аминокислоту триптофан, а также магний, углеводы и фолиевую кислоту. Ингредиенты стимулируют образование красных кровяных телец. Это стимулирует обмен веществ . Триптофан превращается мозгом в серотонин и, таким образом, создает хорошее настроение.
- Авокадо : полезный жир авокадо обеспечивает ваше тело энергией, минералами и витаминами. Используйте фрукты, например, в качестве смузи или пасты.
- Грейпфрут : грейпфрут - идеальный стимулятор, будь то свежевыжатый сок или вываренный ложкой прямо из фруктов. Ваше кровообращение улучшится, и ваш метаболизм начнется.
- Имбирь : очистите примерно два сантиметра корня и нарежьте его тонкими ломтиками. Затем залейте все стаканом горячей воды. Через две минуты процедите имбирь. Затем вы можете выпить чай горячим или дать ему остыть, а затем наслаждаться им холодным.
Эти пикапы тоже помогают.
Просыпаться поможет не только еда. Если вы чувствуете усталость в течение дня, эти советы также могут вам помочь.
- Наносите каплю эфирного масла на виски за раз. Будьте осторожны, чтобы ничего не попало вам в глаза. Лучшие ароматы здесь - розмарин, лимон или мята.
- Упражнения помогают стимулировать кровообращение. Широко вытянитесь и чаще вставайте со стула.
- Короткая прогулка также поможет снять усталость.