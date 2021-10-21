Новый штамм коронавируса Дельта плюс AY.4.2 может оказаться еще более заразным

Новый вариант COVID-19 под названием AY.4.2 в настоящее время находится под пристальным вниманием британских экспертов, поскольку он может быть более заразным, чем его родительская Delta.
Поскольку в настоящее время в Великобритании наблюдается самый высокий показатель ежедневных смертей с 9 марта, новый вариант, выявленный в июле 2021 года и являющийся потомком варианта Дельта , может оказать влияние этой зимой. Эксперты в настоящее время исследуют то, что некоторые называют «Дельта Плюс», но не ожидают, что это будет так же тревожно, как Альфа и Дельта, пишет EXPRESS.
Профессор Франсуа Баллу из Университетского колледжа Лондона заявил в своем заявлении: Это потенциально чуть более заразный штамм.
«Это ничто по сравнению с тем, что мы видели с Alpha и Delta, которые были примерно на 50-60 процентов более распространенными.
«Итак, мы говорим здесь о чем-то весьма тонком, и в настоящее время ведется расследование».
«Вероятно, на 10 процентов больше заразных. Хорошо, что мы в курсе. Замечательно, что у нас есть средства и инфраструктура, чтобы увидеть все, что может показаться немного подозрительным».
«На этом этапе я бы сказал, подожди и посмотри, не паникуй».
«Это может быть немного, чуть более передаточным, но это не что-то абсолютно катастрофическое, как мы видели ранее».
Однако, по словам доктора Джеффри Барретта из института Wellcome Sanger, зима может быть «немного сложнее».
Он предупредил, что увеличение на 10–15 процентов «будет неприятным, но не катастрофическим в ближайшие месяцы».
«Вероятно, причина, по которой мы наблюдаем это в Великобритании, - сочетание высокой частоты случаев заболевания и высокой скорости секвенирования», - сказал он.
Delta Plus остается редкостью за пределами Великобритании, пока в США выявлено только три случая.
Представитель Бориса Джонсона заявил, что правительство «очень внимательно следит» за этим новым вариантом и примет меры в случае необходимости. Премьер-министр сказал своему кабинету, что, по его мнению, текущий план правительства по борьбе с коронавирусом держит вирус под контролем.
Но он повторил, что министры «должны вложить все силы в наши программы вакцинации».
Официальный представитель г-на Джонсона сказал: «Самым важным посланием для понимания общественностью является жизненная важность программы ревакцинации и действительно для тех детей, которые имеют право выступить и получить укол.
«Мы видим, что некоторые группы продвигаются немного медленнее, чем они, возможно, когда они делали первую или вторую вакцинацию.
«Важно, чтобы общественность понимала, что получение бустерной инъекции так же важно, как и первая и вторая доза, и нам нужны люди, которые выступят вперед, потому что это огромная выгода для них и общества в целом».
Новое ежедневное число погибших во вторник увеличило общее число погибших в Великобритании до 138 629 с начала пандемии.