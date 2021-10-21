Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
20.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Новый штамм коронавируса Дельта плюс AY.4.2 может оказаться еще более заразным

9:30:5210/20/2021,DAN ГАСТИНГС
0

Новое ежедневное число погибших во вторник увеличило общее число погибших в Великобритании до 138 629 с начала пандемии.

Профессор Франсуа Баллу из Университетского колледжа Лондона заявил в своем заявлении: Это потенциально чуть более заразный штамм. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
Почему не болеют коронавирусом некоторые люди даже после контакта с больными?

Почему не болеют коронавирусом некоторые люди даже после контакта с больными?Ковидные госпитали забиты почти в половине регионов России: Нужны новые ограничения, заявила ГоликоваЕщё 96 новости

Новый вариант COVID-19 под названием AY.4.2 в настоящее время находится под пристальным вниманием британских экспертов, поскольку он может быть более заразным, чем его родительская Delta.

Поскольку в настоящее время в Великобритании наблюдается самый высокий показатель ежедневных смертей с 9 марта, новый вариант, выявленный в июле 2021 года и являющийся потомком варианта Дельта , может оказать влияние этой зимой. Эксперты в настоящее время исследуют то, что некоторые называют «Дельта Плюс», но не ожидают, что это будет так же тревожно, как Альфа и Дельта, пишет EXPRESS.

Профессор Франсуа Баллу из Университетского колледжа Лондона заявил в своем заявлении: Это потенциально чуть более заразный штамм.

«Это ничто по сравнению с тем, что мы видели с Alpha и Delta, которые были примерно на 50-60 процентов более распространенными.

«Итак, мы говорим здесь о чем-то весьма тонком, и в настоящее время ведется расследование».

«Вероятно, на 10 процентов больше заразных. Хорошо, что мы в курсе. Замечательно, что у нас есть средства и инфраструктура, чтобы увидеть все, что может показаться немного подозрительным».

«На этом этапе я бы сказал, подожди и посмотри, не паникуй».

«Это может быть немного, чуть более передаточным, но это не что-то абсолютно катастрофическое, как мы видели ранее».

Однако, по словам доктора Джеффри Барретта из института Wellcome Sanger, зима может быть «немного сложнее».
Он предупредил, что увеличение на 10–15 процентов «будет неприятным, но не катастрофическим в ближайшие месяцы».

«Вероятно, причина, по которой мы наблюдаем это в Великобритании, - сочетание высокой частоты случаев заболевания и высокой скорости секвенирования», - сказал он.

Delta Plus остается редкостью за пределами Великобритании, пока в США выявлено только три случая.

Представитель Бориса Джонсона заявил, что правительство «очень внимательно следит» за этим новым вариантом и примет меры в случае необходимости. Премьер-министр сказал своему кабинету, что, по его мнению, текущий план правительства по борьбе с коронавирусом держит вирус под контролем.

Но он повторил, что министры «должны вложить все силы в наши программы вакцинации».

Официальный представитель г-на Джонсона сказал: «Самым важным посланием для понимания общественностью является жизненная важность программы ревакцинации и действительно для тех детей, которые имеют право выступить и получить укол.

«Мы видим, что некоторые группы продвигаются немного медленнее, чем они, возможно, когда они делали первую или вторую вакцинацию.

«Важно, чтобы общественность понимала, что получение бустерной инъекции так же важно, как и первая и вторая доза, и нам нужны люди, которые выступят вперед, потому что это огромная выгода для них и общества в целом».

Новое ежедневное число погибших во вторник увеличило общее число погибших в Великобритании до 138 629 с начала пандемии.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
коронавирусCOVID-19антителановый штамм вакцинаAY.4.2
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Боитесь новых штаммов?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новый штамм коронавируса Дельта плюс AY.4.2 может оказаться еще более заразным
9:30:52 10/20/2021
Новый штамм коронавируса Дельта плюс AY.4.2 может оказаться еще более заразным
Как быстро проснуться без кофе: 7 лучших идей
9:00:54 10/20/2021
Как быстро проснуться без кофе: 7 лучших идей
Нужна ли вакцина, если я уже переболел коронавирусом?
8:30:14 10/20/2021
Нужна ли вакцина, если я уже переболел коронавирусом?
Искусственные сети научились воспринимать, различать и обрабатывать запах
8:00:04 10/20/2021
Искусственные сети научились воспринимать, различать и обрабатывать запах
Никогда тебя не брошу! 11 признаков того, что вы для него - весь мир!
7:30:40 10/20/2021
Никогда тебя не брошу! 11 признаков того, что вы для него - весь мир!
Канье Уэст официально сменил имя - теперь его зовут одним библейским словом
7:00:14 10/20/2021
Канье Уэст официально сменил имя - теперь его зовут одним библейским словом
Как наш мозг принимает решение? Новое исследование процесса
6:30:40 10/20/2021
Как наш мозг принимает решение? Новое исследование процесса
Вакцинация беременных и кормящих женщин: как прививка влияет на иммунитет и ребенка?
6:00:30 10/20/2021
Вакцинация беременных и кормящих женщин: как прививка влияет на иммунитет и ребенка?
Почему не болеют коронавирусом некоторые люди даже после контакта с больными?
5:30:28 10/20/2021
Почему не болеют коронавирусом некоторые люди даже после контакта с больными?
Евреев попросили указывать национальность во время всероссийской переписи населения
4:05:43 10/20/2021
Евреев попросили указывать национальность во время всероссийской переписи населения