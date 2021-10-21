Как сделать морковный торт еще более вкусным: 6 секретов от кулинаров

Морковный пирог - популярный продукт для выпечки, несмотря на необычное включение овощей в его рецепт. В пироге используется морковь, смешанная с жидким тестом. Победительница GBBO Софи Фалдо рассказала о сложной выпечке.
В бисквитном тесте иногда используются орехи, например грецкие орехи, и осенние специи в кляре, такие как корица и имбирь. Глазурь из сливочного сыра - самое популярное дополнение.
Морковный торт - один из фаворитов победительницы Bake Off Софи Фалдо.
Она разместила в своем Instagram фото трехслойного морковного торта с классической сырной глазурью, пишет EXPRESS.
Она написала: «Это, наверное, мой любимый торт. Такой красивый и пушистый, отлично подходит к чашке чая после долгой поездки. Лучшая еда для восстановления, не так ли?»
Софи, которая недавно рассказала Express.co.uk о том, как испечь идеальный лимонный торт, - Sophie Faldo Couture Cakes, - придает бисквитный вкус морковному пирогу.
Это звучит восхитительно и представляет собой «влажный морковный пирог, наполненный пряными фруктами, настоянными на роме, имбирем, грецкими орехами и орехами пекан, с добавлением слегка приправленной апельсиновой глазурью сливочного сыра».
Так как же Софи убедиться, что ее морковный торт идеален?
Эксперт по выпечке говорит, что все дело в жидком тесте.
«Для морковного торта я использую довольно влажное тесто, - сказала Софи. «Он готовит морковь, так что в пирог не попадут волокнистые кусочки моркови».
Когда тесто достаточно влажное, это поможет сломать морковь во время приготовления.
Это поможет избежать хрустящих и неприятных кусочков моркови.
Другой способ избежать этого - натереть морковь как можно мельче. Это поможет сделать торт восхитительно влажным, но не останется кусочков.
Судья Bake Off Пол Голливуд добавляет орехи пекан к своему морковному пирогу.
Найджелла Лоусон предлагает высушить тертую морковь в кухонном рулете перед тем, как положить ее в жидкое тесто.
Делия Смит добавляет кокосовый орех в свой морковный пирог.
Софи также поделилась своей техникой создания идеального бисквитного торта. Софи использует метод обратного взбивания губок. Различные стили смешивания жидкого теста создают разные стили губок. Обратное сливание - одно из самых распространенных. Сначала нужно смешать муку, сахар и масло.