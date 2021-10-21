Космическое открытие: планета Венера может оказаться «живой»

В космосе произошло прорывное открытие после того, как свежий анализ старых данных показал, что вулканическая активность на Венере все еще может иметь место, что поставило под сомнение предыдущие предположения о том, что планета мертва.
В последние годы Венера возобновила интерес ученых после открытия газа. В прошлом году в атмосфере был обнаружен фосфин - потенциальный маркер жизни. Признаки газа были обнаружены еще в 1978 году , но о них быстро забыли, пишет EXPRESS.
Венера уже много лет считается мертвой планетой, ее окружающая среда претерпевает радикальные и смертельные изменения, ее атмосфера состоит в основном из углекислого газа и толстых облаков серной кислоты.
Тем не менее, недавние исследования показывают, что это может быть далеко от истины.
Другой взгляд на данные космического корабля Magellan, который был запущен в 1989 году для картирования поверхности Венеры, показал, что вулканизм все еще может происходить на планете сегодня - явный признак того, что планета активна.
Магеллан провел пять лет, исследуя планету, и считается одной из самых успешных миссий НАСА в дальнем космосе, сделав несколько жизненно важных открытий.
Исследователи пересмотрели данные, собранные с использованием методов, недоступных, когда космический корабль посетил Венеру много лет назад.
Масштабный анализ был проведен журналом BBC Sky At Night .
Меган Рассел из Института планетологии, возглавлявшая исследование, сказала: «Вместо того, чтобы смотреть на поверхность вулкана или потоки, мы смотрим на то, как они порочат землю вокруг себя.
«По этой деформации мы можем сделать вывод о таких свойствах, как тепловой поток, локальный в вулкане». По форме этих особенностей команда г-жи Рассел смогла определить, что они могли образоваться в течение последних нескольких десятков миллионов лет.
Это считается недавним с геологической точки зрения.
По сути, это может означать, что вулканы все еще могут расти.
Каким бы ни был вывод, который вскоре будет сделан, похоже, что вулканизм на Венере произошел совсем недавно, чем предполагалось ранее.
Фактически, в прошлом году исследование, проведенное учеными из Университета Мэриленда и Института геофизики ETH Zurich, показало, что на Венере находится по крайней мере 37 вулканических структур, которые недавно были активными.
Это стало первым доказательством перед недавним анализом г-жи Рассел, что недра планеты все еще геологически активны.
Предыдущие исследования обнаружили свидетельства теплого интерьера и кольцевых структур, известных как короны.
Они образуются, когда шлейфы горячего материала глубоко внутри планеты поднимаются через слой мантии и кору подобно тому, как мантийные шлейфы формировали вулканические Гавайские острова .
Считалось, что это признаки древней активности, и что планета остыла достаточно, чтобы замедлить геологическую активность внутри планеты и затвердеть корку настолько, что любой теплый материал из глубины не сможет пробиться сквозь нее.
Но в исследовании 2020 года исследователи создали модели тепловой активности под поверхностью Венеры, чтобы создать трехмерное моделирование образования короны с высоким разрешением.
Затем они использовали их, чтобы идентифицировать особенности, которые присутствуют только в недавно активных коронах, а позже искали похожие структуры на поверхности Венеры.
Лоран Монтези, профессор геологии Университета Мэриленда, сказал Science Focus: «Это первый раз, когда мы можем указать на конкретные структуры и сказать:« Послушайте, это не древний вулкан, а тот, который действует сегодня, бездействует » возможно, но не мертв.
«Это исследование значительно меняет вид Венеры с почти неактивной планеты на ту, внутренность которой все еще бурлит и может питать множество действующих вулканов».
Затем исследователи нанесли на карту активные короны Венеры и обнаружили, что они в основном сгруппированы вместе в нескольких местах.
Подсказывая, где завод наиболее активен, это может помочь определить целевые области, где геологические инструменты должны быть размещены в будущих миссиях к Венере.
В 2032 году европейский EnVision должен отправиться на вторую планету от Солнца.