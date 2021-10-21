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Женщина из Индии впервые стала матерью в 70 лет после 45 лет брака

11:00:5410/20/2021
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Самая старая женщина, у которой когда-либо был ребенок, также является индианкой.

Мать не смогла представиться журналистам, но заверила их, что ей 70 лет. Фото: Pixabay

В Индии 70-летняя женщина родила здорового мальчика. Она и ее 75-летний муж «давно» пытались завести ребенка. Теперь это наконец сработало. Это делает ее одной из самых старых матерей в мире.

Дживунбен Рабари из Индии впервые стала мамой. По ее собственным данным, ей 70 лет. Она замужем за своим 75-летним мужем 45 лет. Пара долгое время пыталась завести ребенка, сообщает Daily Star. В конце концов, это сработало бы с помощью экстракорпорального оплодотворения, формы искусственного оплодотворения, пишет Focus Online.

Врачи больницы тоже удивлены рождением ребенка. «Мы сказали им, что они не могут иметь ребенка в их возрасте, но они настояли», - сказал лечащий врач д-р. Нареш Бханушали. «Это один из самых редких случаев, которые я когда-либо видел».
Мать не смогла представиться журналистам, но заверила их, что ей 70 лет. Это сделало бы ее одной из старейших матерей в мире.

Самая старая женщина, у которой когда-либо был ребенок, также является индианкой. Она стала мамой близнецов в 2019 году в возрасте 74 лет. Отцу двоих детей было уже 82 года, но он скончался в начале этого года.

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